Чем полезна селёдка

Выбор из всего широчайшего рыбного ассортимента пал на сельдь не случайно. Во-первых, эта рыба — одна из самых дешевых представительниц своего вида, что позволяет без потерь для бюджета включить её в свой повседневный рацион. А во-вторых, норвежская сельдь обладает целым арсеналом полезных веществ, которые благоприятно влияют на здоровье, внешность и самочувствие человека.

• Доказано, что жирные кислоты омега-3, которые содержатся в сельди, улучшают состояние кожи. При употреблении блюд из сельди 2-3 раза в неделю, кожа становится заметно здоровее и выглядит более молодо.

• Витамин D, который содержится в норвежской сельди в избытке, уменьшает риск сердечных заболеваний на 30%. Об этом говорят результаты обсервационных исследований.

• Сельдь помогает сбросить вес, а также защищает организм от хронических заболеваний, улучшает состояние волос и ногтей.

smachno.ua