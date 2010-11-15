Почему нужно кушать ржаной хлеб

По результатам исследований, проведенных учеными из Швеции, употребление в пищу ржаного хлеба, выпеченного без использования дрожжей, поможет вам не переедать.

Далеко не все виды хлебобулочных изделий так вредны для здоровья, как это принято считать - заявляют диетологи. К примеру, ржаной хлеб не только не повредит вашему здоровью, но и поможет контролировать ваш вес, нормализуя чувство голода. Хлеб, выпеченный на ржаной или ячменной муке грубого помола, содержит медленные углеводы, которые долго усваиваются, замедляя, тем самым, процесс возникновения чувства голода. Кроме того, хлеб такого вида содержит массу полезных микро- и макроэлементов, богат клетчаткой и железом. Еще одним уникальным компонентом такого хлеба является лизин - незаменимая для нашего организма аминокислота, которую можно получить только из пищи.

Таким образом, заменив пшеничный белый хлеб в вашем рационе на ржаной, вы будете получать гораздо большее количество полезных веществ из пищи. Да, и о проблемах, связанных с лишним весом, тоже "придется" забыть.

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