Зубчик чеснока - против насморка

О том, что чеснок обладает общеукрепляющим эффектом и способен излечивать некоторые заболевания, знают многие...

Если у вас насморк, подышите над чесночным настоем. Растолките несколько зубчиков чеснока, положите в маленькую кастрюлю с толстым дном, залейте стаканом воды и подержите в течение 20 минут на слабом огне. В слегка остуженный чай добавьте чайную ложку лимонного сока и перемешайте. Дышите над паром, пока настой не остынет.

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