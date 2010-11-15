Зубчик чеснока - против насморка
09:33, 15 ноября 2010Зарубежные новости
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Подышите настоем
О том, что чеснок обладает общеукрепляющим эффектом и способен излечивать некоторые заболевания, знают многие...
Если у вас насморк, подышите над чесночным настоем. Растолките несколько зубчиков чеснока, положите в маленькую кастрюлю с толстым дном, залейте стаканом воды и подержите в течение 20 минут на слабом огне. В слегка остуженный чай добавьте чайную ложку лимонного сока и перемешайте. Дышите над паром, пока настой не остынет.
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