Вкусная пища снижает реакцию мозга на стресс

Будь то вкусная пища или секс, приятные вещи в жизни дают нам гораздо больше, чем просто чувство удовольствия. Они фактически уменьшают последствия стресса, запрещая нервные ответы тревоги в мозге, показало американское исследование Университета Цинциннати и Калифорнийского университета.

Приведённые эффекты против напряжения длятся по крайней мере семь дней, что свидетельствует о долгосрочных выгодах для психического здоровья. Выводы дают учёным чёткое представление о мотивации для потребления сладостей или другой вкусной еды, которая даёт многим психологический комфорт во время стресса.

В лабораторных испытаниях биологи давали в течение двух недель крысам по два раза в день сахарный раствор и затем проверяли их поведенческую и физиологическую реакцию на стресс. Животные, имеющие ежедневный доступ к сахару, а также те, которым дозволялось иметь половые контакты, испытали уменьшение частоты сердечных сокращений и уровней гормонов стресса и были более расположены исследовать незнакомую среду обитания и социально взаимодействовать с другими крысами.

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