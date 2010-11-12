Чрезмерное употребление витамина Е провоцирует инсульт

Витамин Е — один из важнейших витаминов, который принимает активное участие в нормальном функционировании органов человека. Включая его в ежедневный рацион питания, тем самым мы на 10% снижаем риск развития ишемического инсульта, который в 70% случаев вызывается отрывом тромба, блокирующим поступление крови в мозг.

Однако в результате ряда совместных исследований, проведенных учеными из Германии, Франции и США, было обнаружено, что передозировка витамина Е является основной причиной повышения риска получить определенные типы инсульта. Так, наблюдая за состоянием здоровья 1250 пациентов, ученые заметили, что избыточный прием витамина создает все предпосылки для кровоизлияния в мозг, или геморрагического инсульта.

На данный момент ученым так и удалось выяснить, какая доза витамина Е в организме человека является критической. Поэтому во избежание негативных последствий они рекомендуют для профилактики инсульта принимать витамин Е в незначительных дозах, придерживаться диеты и повышать низкий уровень кровяного давления.

newsland.ru