Сколько надо спать, чтобы похудеть?

Американские ученые обнаружили прямую взаимосвязь между сбросом лишних килограмм и количеством сна. Выводы таковы: при недостатке сна эффективность любой диеты сводится к нулю.

Желание любого худеющего – убрать лишний жир, который и создает дополнительный вес. В ходе экспериментов было выяснено, что продолжительность сна не влияет на количество сбрасываемых килограмм (если, конечно, вы не совершаете ночные набеги на холодильник). Зато его длительность влияет на самое главное – на качество сбрасываемых кило.

Выяснилось, что у тех, кто спит рекомендуемое количество времени (около 7-8 часов), 50% уходящего веса приходится на жировые отложения. Те же, кто недосыпает, теряет жира всего лишь 25% от сброшенной массы.

Такое положение дел объясняется тем, что недостаток сна ответственен за усиленную выработку гормона, вызывающего голод и ограничивающий расход энергии. Поэтому здоровый сон – важная составляющая любой диеты.

fittrends.ru