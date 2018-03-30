Болезнь - от страха заболеть

Такое расстройство называется в психиатрии ипохондрией. Больные живут в страхе из-за якобы имеющегося у него тяжелого заболевания которого на самом деле нет. Любой самый незначительный симптом, который они у себя находят, считают доказательством своей болезни.

Больные, страдающие ипохондрией, придают чрезмерное значение и внимание своему здоровью и находят у себя проблемы и заболевания, которых на самом деле нет. Малейшее изменение самочувствие заставляет их испытывать страх и считать это признаком тяжелой болезни. Классическим примером ипохондрика является герой комедии Мольера «Мнимый больной».

В реальности никакой болезни нет, но эти пациенты переживают ее так, как будто бы она существует на самом деле. К участковому врачу они обращаются по малейшему поводу. Часто бывают у различных специалистов медицины. Бесконечно просят назначения диагностических проб и исследований – ненужных и даже не совсем безвредных. Испытывают сильную тревогу и страх по поводу мнимого заболевания.

Согласно международной классификации болезней ипохондрия заключается в постоянном беспокойстве о своем здоровье и страхе наличия тяжелого хронического заболевания. Реальные цифры ипохондриков - людей, страдающих этим расстройством, врачам-специалистам психиатрии не известны, так как далеко не все пациенты с этим расстройством попадают в их поле зрения.

Ипохондрия может иметь более или менее спокойные периоды в своем течении, но никогда не проходит сама по себе, без врачебного вмешательства. Страдают ею люди разного возраста: и молодые, и пожилые, и в равной степени мужчины и женщины.

Болезнь эта не является новой. 2000 лет назад ее описал Гиппократ, считая ее физическим страданием. А во II веке нашей эры Гален впервые высказал предположение, что это психическое расстройство. Почему оно возникает?

Современная психиатрия не знает точных механизмом развития этого заболевания. Они кроются в истории жизни каждого больного. В основе ее лежит высокий уровень тревожности и эмоционального напряжения. У кого – то он проявляет себя ипохондрией, у кого-то другими синдромами: обсессивно-компульсивным или кризисами паники.

В течении и прогнозе этого расстройства важную роль играет позиция, которую занимают в отношении этих больных врачи семейной медицины, которые сталкиваются с этой проблемой первыми. У таких пациентов нельзя идти на поводу, назначая им бесчисленное множество диагностических проб и меняя назначения по их просьбе, так как это их превращает в хронических больных. Необходимо делать ровно столько, сколько на самом деле нужно, чтобы не оставить без внимания возможность наличия тяжелого заболевания.

Эксперты в психиатрии считают, что этих пациентов не нужно разубеждать, но всегда их надо расспрашивать, почему они считают себя тяжелыми больными, давая им тем самым возможность канализировать свои страхи, и самим увидеть их абсурдность.

За ипохондрическим поведением может стоять эмоциональное напряжение, вызванное сложной ситуацией на работе, в личных отношениях с сентиментальным партнером, в семье и другие болезненные переживания, которые на уровне подсознания заставляют пациента соматизировать их - проектировать на свое физическое самочувствие.

Такие пациенты как можно раньше должны оказаться на приеме у врачей специалистов в психиатрии и психологии, для оказания им адекватной помощи. Терапия, которая назначается в этих случаях, направлена первопричину этого заболевания - на снижение уровня тревоги и страха. Радикальной специфической терапии для ипохондрии не существует. Неплохие результаты в лечении этого расстройства дает психотерапия и бальнеотерапия – лечебные ванны.

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