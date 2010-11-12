Суперполезно: вместо чая - фруктовые ветки

Листья и ветки деревьев, кустов не уступают своим витаминным составом плодам. Витамины, кислоты, микроэлементы, биологически активные вещества, которые есть в плодах, обязательно есть и в ветках.

Ветки малины помогают в случае простуды. Это - хорошее жаропонижающее, потогонное, противовоспалительное средство. Они хорошо лечат сердечно-сосудистую систему, потому что укрепляют стенки кровеносных сосудов, очищают их от холестерина, снижая его количество в крови. Чай из веток - профилактика атеросклероза, гипертонии, инфаркта, инсульта. Кончики веточек (10-15 см) малины (2-3 штуки), измельчить и прокипятить в чайнике 2-3 минуты. Такой чай чрезвычайно вкусен. Кстати, он полезен и тем, кто страдает изжогой, расстройством желудка.

Не выбрасывайте и веточек груши. Чай из них помогает при болезнях мочеполовой системы у мужчин. Его полезно пить тем, у кого больные почки, он помогает выводить камни. К чаю из веток груши можно добавить грушевое варение. Напиток употреблять после еды для лучшего пищеварения.

Листья и веточки черной смородины используются при циститах. Полезный такой чай: 2 столовых ложки измельченных листьев (свежего или сухого) заварить 1 стаканом кипятка. Настоять 3-4 часа. Употреблять по четвертине стаканы 4 раза в день. Если позывы частые, а при мочеотделении появляется боль, то настой употреблять по 1-2 столовых ложки через каждый час, пока не исчезнет обострение.

Измельченные веточки вишни помогут в лечении сахарного диабета: 2 столовые ложки веток залить 2 стаканами кипятка вечером. Утром процедить, употреблять в теплом виде по 0,5 стакана за 15-30 минут до еды. Такой чай и соответствующая диета, с ограничением сладостей, белого хлеба и кондизделий, картофеля, риса, дадут позитивный результат.