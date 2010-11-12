Краска для волос провоцирует появление ранней седины

Британские ученые установили, что причиной возникновения ранней седины является краска для волос.

Специалисты провели исследование, в ходе которого выяснили, что в 99% случаев у мужчин и женщин, которые красили волосы на протяжении трех и более лет, появлялась седина.

По мнению экспертов, химические вещества, содержащиеся в краске, нарушают выработку меланина, и волосы начинают терять свой естественный цвет. Особенно это касается людей, кто пользовался красками, содержащими много перекиси водорода, сообщает medicinform.net.

Эксперты рекомендуют, как можно реже прибегать к краскам для волос, чтобы избежать появления седины.

focus.ua