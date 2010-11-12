Сегодня - Всемирный день борьбы с пневмонией

Глобальная коалиция против пневмонии призывает всех людей мира надеть сегодня голубые джинсы, чтобы продемонстрировать свою озабоченность здоровьем двух миллионов детей в возрасте от 2 до 5 лет, которые ежегодно умирают от пневмонии. Всемирный день борьбы с пневмонией проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ и Детского фонда ООН /ЮНИСЕФ/. Мировая статистика неутешительна: каждые 15 секунд от пневмонии умирает один ребенок, в месяц это составляет 5 тыс. 500 жизней, а в год - два миллиона. 98% детей, умирающих от заболевания, проживают в развивающихся странах. В России, по данным Федеральной службы государственной статистики, в структуре младенческой смертности заболевания органов дыхания стоят на третьем месте и из них 74,3% составляют пневмонии. В мировой практике уже выработан комплекс мер по профилактике заболевания - это гигиена и вакцинация, так как пневмония может протекать не только как самостоятельное заболевание, но и как осложнение пневмококковой инфекции. Вакцина против пневмококковой инфекции широко используется в развитых странах и уже спасает жизни миллионов детей каждый год

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