Чего нельзя делать, если ребенок заболел?

Ребёнок заболел. Это всегда стресс для родителей. Мамы стремятся облегчить страдания ребёнка всеми возможными способами, чему способствует всеобщая доступность лекарств. Зачастую это приводит к плачевным последствиям.

Помните:

При высокой температуре:

- Не стоит обтирать ребенка уксусом, спиртом или обкладывать холодными грелками. Спирт очень хорошо впитывается через кожу и может вызвать отравление детского организма.

- Не допускайте повышения температуры выше 38°С у ребёнка, ранее перенесшего фебрильные судороги, с тяжёлой родовой травмой, эпилепсией, повышенным внутричерепным давлением. До прихода врача обязательно снижайте температуру с помощью жаропонижающих средств;

- Не используйте аспирин у ребенка младше 12 лет, больного вирусной инфекцией (грипп, ОРЗ, ветряная оспа и т.д.). Это может вызвать развитие крайне опасного синдрома Рея (поражение печени и головного мозга);

- Не следует «парить» ноги ребенку с высокой температурой;

При болях в животе, поносе:

- Не применяйте болеутоляющие препараты — это может сильно затруднить диагностику. Болеутоляющие лекарства могут скрыть проявления хирургических болезней (аппендицита, острого холецистита и других);

- Нельзя применять грелку, т.к. это может усилить воспаление и спровоцировать резкое ухудшение состояния ребёнка;

- Не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры;

- Не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — имодиум, лопедиум и т.д.. Если понос вызван инфекцией, течение болезни может осложниться, т.к. вместо ускоренного выведения токсинов из организма, вы спровоцируете их накопление.

- При инфекционных заболеваниях, протекающих с повышением температуры, поносом, рвотой; подозрении на хирургическое заболевание ни в коем случае нельзя применять гомеопатические средства. Такие состояния требуют общепринятой терапии; промедление в назначении традиционных лекарств может привести к печальным последствиям.