Томаты - источник молодости

Английские ученые начали исследовать молекулы, которые придают помидорам ярко-красный цвет. В ходе эксперимента тела 23 участников покрыли томатной пастой и подвергли воздействию ультрафиолетового излучения. В результате оказалось, что облучение наносило коже на 30% меньше вреда.

Специалисты установили, что антиоксидантными свойствами обладает ликопин, который придает томатам насыщенный красный цвет. Количество этого вещества при приготовлении томатной пасты не только не уменьшается, но даже увеличивается.

podrobnosti.ua