Томаты - источник молодости
11:11, 12 ноября 2010Зарубежные новости
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Особенно полезна паста
Английские ученые начали исследовать молекулы, которые придают помидорам ярко-красный цвет. В ходе эксперимента тела 23 участников покрыли томатной пастой и подвергли воздействию ультрафиолетового излучения. В результате оказалось, что облучение наносило коже на 30% меньше вреда.
Специалисты установили, что антиоксидантными свойствами обладает ликопин, который придает томатам насыщенный красный цвет. Количество этого вещества при приготовлении томатной пасты не только не уменьшается, но даже увеличивается.
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