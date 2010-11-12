Чем полезны белые грибы

Я хорошо разбираюсь в грибах, с детства собираю и очень люблю готовить разные блюда из грибов. Однако только недавно узнала ошеломляющую новость для себя: оказывается, клеточные оболочки грибов состоят из неперевариваемой целлюлозы, и содержащиеся в них многие полезные вещества практически недоступны организму человека ни в вареном, ни в жареном виде.

С другой стороны, ученые говорят о неоценимой пользе грибов, с их помощью лечат даже онкологические заболевания. Встал вопрос — как употреблять грибы, чтобы не только вкусом наслаждаться, но и пользу получать? Выход есть. Во-первых, грибы можно использовать в виде порошка и добавлять в любые блюда, как трюфели, самые дорогие из грибов. А во-вторых, их нужно замораживать, и тогда они будут лучше усваиваться. Я расскажу, как готовить вкусное и полезное грибное масло.

Горсточку сушеных белых грибов измельчите и перемелите в кофемолке. На сковороде распустите 2 ст. л. сливочного масла и поджарьте на нем 1 крупную луковицу, очень мелко нарезанную. Следите, чтобы лук протомился в масле, а не поджарился до золотистого цвета, для этого огонь убавьте до минимума и накройте лук крышкой. Когда лук будет мягким, всыпьте в него грибной порошок и прогрейте 2-3 минуты, хорошо перемешав. Отдельно выложите в миску пачку сливочного масла -оно должно быть мягким — и, когда грибная масса с луком остынет, вмешайте ее в масло, добавляя по одной ложке. Поставьте в холодильник. Масло можно использовать и для бутербродов, и для заправки вареного картофеля, и в качестве добавки во вторые блюда. А для того чтобы приготовить жаркое из грибов или сварить суп, грибы придется сначала почистить, потом заморозить в морозилке. Перед приготовлением размораживать их не надо, сразу выкладывайте на сковородку или в кастрюлю. В таком виде они получаются тоже очень вкусные, к тому же приносят нам наибольшую пользу для здоровья.

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