Продукт, от которого быстро худеют
09:23, 12 ноября 2010Зарубежные новости
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Позволяет ежемесячно сбрасывать до 6 кг
Ученые из Международного института тропического сельского хозяйства (Ибадан, Нигерия) в Нигерии пришли к выводу, что черноглазый горох ("niebe" или коровий горох) является эффективным средством для борьбы с лишним весом.
По данным ученых, регулярное употребление этого продукта позволяет ежемесячно сбрасывать до 6 килограммов. В составе черноглазого гороха находятся витамины, кальций, железо, цинк.
Также в нем обнаружены фитоэстрогены. Эти вещества полезны для профилактики рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.
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