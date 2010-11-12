Продукт, от которого быстро худеют

Ученые из Международного института тропического сельского хозяйства (Ибадан, Нигерия) в Нигерии пришли к выводу, что черноглазый горох ("niebe" или коровий горох) является эффективным средством для борьбы с лишним весом.

По данным ученых, регулярное употребление этого продукта позволяет ежемесячно сбрасывать до 6 килограммов. В составе черноглазого гороха находятся витамины, кальций, железо, цинк.

Также в нем обнаружены фитоэстрогены. Эти вещества полезны для профилактики рака груди у женщин и рака простаты у мужчин.

newsland.ru