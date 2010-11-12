Еще одно полезное свойство кофе

Американские ученые в ходе исследования пришли к выводу, что кофе не помогает вернуть трезвость сознания после употребления алкоголя .

Специалисты провели лабораторные исследования на мышах. Грызунам давали этиловый спирт и кофеин отдельно и вместе. Затем животных помещали в лабиринт, после чего изучали их поведение.

Когда лабораторным животным давали и этанол, и кофеин выяснилось, что эти вещества блокируют действия друг друга. В частности, алкоголь снижал бодрящий эффект кофеина, вызывая у животных большую расслабленность и делая их менее восприимчивыми в отношении возможных опасностей, передает vrach.tv.

По словам специалистов, выпитая чашка кофе вызывает у пьяного человека ложную уверенность в том, что он трезв и вполне адекватен в своих действиях. Люди могут чувствовать себя бодрыми и способными уверенно действовать в опасной ситуации, например, сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии.

focus.ua