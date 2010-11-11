В России не планируется повышать пенсионный возраст

В России в ближайшие годы не планируется повышать пенсионный возраст.

Об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью изданию «Российская газета» от 11 ноября.

«Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения обязательно требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что скоропалительные решения в этой сфере могут вызывать общественное недовольство и создать социально-политические проблемы, как в целом ряде европейских государств.

По его словам, в основе принятия таких решений должны лежать не только финансовые соображения.

«Конечно, дефицит бюджета пенсионной системы - это очень серьезная проблема. Но не приговор. Наша основная задача заключается в том, чтобы создать для людей зрелого возраста возможность не только получать пенсию, но и активно трудиться. И самое сложное в решении этой задачи - это понять, когда люди уже готовы выйти на пенсию, а когда они еще могут и хотели бы продолжить свою трудовую карьеру», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. При этом он отметил, что в России действительно один из самых ранних уровней возраста выхода на пенсию, что заставляет задуматься о социальных процессах, проходящих в стране.

«К сожалению, у нас довольно ранняя смертность. В обществе, где живут 90 лет, выход на пенсию в 70 лет смотрится нормально. В таком обществе люди уверены, что при высоком уровне развития медицины и внимательном отношении к своему здоровью после выхода на пенсию у них есть еще много лет, чтобы отдохнуть, поездить по миру, позаниматься внуками», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, в России «пока с этим все очень непросто», и поэтому нельзя просто копировать западные пенсионные системы.

Он отметил, что средняя продолжительность мужчин в России не дотягивает до 65 лет, хотя женщины живут дольше, но тоже не так, как в Западной Европе или Японии.

Д. МЕДВЕДЕВ добавил, что денег для выплат пенсий в России достаточно, но если смотреть в перспективу, нужно думать и о том, выдержит ли экономика такие затраты.

«Многие считают, что решение проблемы состоит в повышении пенсионного возраста. В пользу этого решения приводятся многочисленные расчеты. Но решение о том, каков будет возраст выхода на пенсию, принимает не министр финансов. Такие решения, как повышение пенсионного возраста, должны приниматься только на политическом, а не на ведомственном уровне», - отметил он.