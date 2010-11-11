Как мысли помогают худеть

Говорить о том, что большая часть планеты мечтает похудеть, не стоит. Об этом желании знают все известные производители «продуктов для похудения», поэтому и пользуется их товар бешеным успехом среди покупателей. А стоит ли сразу же при проблемах с весом обращаться за помощью к модным диетам или же суперэффективными таблеткам, может быть, для начала необходимо поискать решение проблемы в другой области?

Психологи уверяют нас в том, что не всегда лишний вес появляется из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни. Есть определенные причины, которые в большей степени являются провокаторами набора лишнего веса. Речь пойдет о «психологических» причинах увеличения веса.

Как часто вы обвиняете себя в неудачном завершении какого-либо дела лишь потому, что у вас лишний вес? Да, именно полнота видится вами основной причиной невыполненной работы или задания, а не реальные причины, в которых вы действительно повинны. Поэтому для вас постоянно поддерживать изначальный вес выгоднее, чем признавать собственную некомпетентность в определенных знаниях и умениях. Именно поэтому вы продолжаете поедать булочки и конфеты, находя в них успокоение. Ведь если вы начнете худеть, то потеряете то, на что постоянно сваливали неудачи. Но необходимо заметить, что вы делаете все это неосознанно.

Еще одна причина, влияющая на увеличения лишнего веса, в основном, касающаяся только женщин, возникает сразу же после замужества. Как правило, спокойная семейная жизнь приводит к тому, что женщина подсознательно понимает, что теперь ей стремиться уже и не к чему – замуж она уже вышла, да и детки появились. Кроме этого обязанность готовить обеды заставляет женщину постоянно пробовать еду. А плотный ужин в компании с любимым мужем становится привычкой.

Увлекаться едой женщины начинают, когда их окружают сплошные неприятности. В этом случае еда выступает в роли кратковременного источника радости. Можно даже сказать, что в тяжелые периоды в жизни, холодильник становится лучшим другом женщины. Ведь именно благодаря нему она может спрятаться от проблем, создать вокруг себя иллюзию счастливой жизни. Как правило, война с лишним весом в таком случае практически всегда заканчивается поражением.

Это может вызвать удивление, но человек иногда подсознательно не дает худеть себе лишь потому, что боится перемен в размеренной и спокойной жизни. Если он похудеет, то приобретете новое тело, поклонников, в общем, жизнь изменится кардинально – вот именно это и пугает его.

Если ваши попытки похудеть постоянно заканчиваются провалом, то, вероятно, вам необходимо заручиться помощью психолога.

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