Чем полезны мандарины?

Ученые установили, что замечательный представитель цитрусовых – мандарин – не только способен дарить хорошее настроение в новогодние праздники, но помогает очистить печень, уменьшает жировые накопления на талии и даже приостанавливает дегенеративные процессы при старческом слабоумии.

В мандарине содержится большое количество витамина С, кроме того, мандарины богаты витаминами группы В, также в состав мандарина входят витамины Р, К, D и провитамин А. В мандариновом соке содержится кальций, магний и калий, потому напиток, приготовленный из мандаринов способствует улучшению обменных процессов. Также мандариновый сок применяют, как противогельминтное средство и наружное противомикробное – при молочнице. Французы используют мандариновое масло для лечения метеоризма у детей, делая им легкий массаж животика.

Однако не стоит забывать, что цитрусовые являются одним из сильнейших аллергенов, и злоупотребление может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему и почки. Тем, кто страдает от гастрита, язвы, энтерита, холецистита, следует соблюдать осторожность при употреблении мандаринов и соблюдать меру.

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