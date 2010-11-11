Эфирное масло лимона снимает заложенность носа

Ароматерапия, в переводе с древнегреческого - «лечение запахом», известна с древних времен...

Покупаю в аптеке эфирное масло лимона, мяты или эвкалипта и даю подышать им сыну - это помогает снять заложенность носа.

У. Галичева, Тула

Комментирует Екатерина УСПЕНСКАЯ, к. м. н., педиатр Университетской детской клинической больницы 1-го Московского госуниверситета им. И. М. Сеченова:

- Во избежание аллергических реакции и отёка слизистой дыхательных путей не следует применять ароматерапию у детей. Эффективнее промывать нос физраствором или морской водой - как для лечения насморка, так и для профилактики во время эпидемии гриппа.

aif.ru