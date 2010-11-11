Cвекольная диета

Как известно, свекла – не только вкусный овощ, который благодаря яркой окраске отлично смотрится в составе любого блюда, но и отличный диетический продукт. Если Вы хотите сохранить свое здоровье и отличный цвет лица, раз в несколько месяцев устраивайте себе «свекольные дни». Эта диета очень проста и не потребует от Вас особых усилий, зато покажет отличные результаты.

Основные принципы:

В течение недели Вы должны заменить одно из основных блюд свекольным салатом. В салат можно добавлять ограниченное количество других продуктов (орехи, огурцы и т.д.) и заправлять ложечкой оливкового масла.

За полчаса до еды каждый раз нужно выпивать небольшое количество свежевыжатого свекольного сока. Количество в первые дни – столовая ложка, а к концу недели объем нужно довести до 100 мл. Допускается заедать сок маленьким кусочком черного хлеба.

На весь период, пока длится диета, из рациона нужно полностью исключить жирные блюда и алкоголь.

Такой рацион самым положительным образом влияет на здоровье: свекла содержит огромное количество витаминов и других полезных веществ, необходимых нашему организму. Однако, диета имеет и некоторые противопоказания: это сахарный диабет и острые воспаления почек.

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