Ездить в метро вредно для здоровья?

Британские ученые выяснили, что регулярные поездки в метро могут подвергнуть здоровье человека под угрозу. Благодаря уникальному исследованию было выяснено, что нахождение в метрополитене вызывает развитие слабоумия.

Исследователи из института Лондона провели социальный опрос, в результате которого выяснили, что у 5% британцев выявлены симптомы болезни Альцгеймера. При этом было отмечено, что эти люди вели здоровый образ жизни и регулярно ездили в метро. А среди здоровых опрошенных не нашлось тех, кто постоянно пользуется метрополитеном.

В результате исследования ученые сделали вывод, что поездки в метро приводят к развитию синдрома Альцгеймера. Дело в том, что когда пассажир находиться в вагоне метро в коре головного мозга замедляются мысленные процессы, нарастет агрессия, обостряется ощущение враждебности. Все это в результате приводит к стрессу, который сопровождается гибелью клеток мозга.

newsland.ru