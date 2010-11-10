Чем полезен темный шоколад

Шведские ученые из университета Линчепинга в очередной раз продемонстрировали целебные свойства какао, обеспечивающего профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 16 совершенно здоровых людей без каких-либо вредных привычек, которые в течение двух недель должны были не принимать никаких лекарств и соблюдать строгую диету, чтобы вывести из организма вещества, способные повлиять на чистоту опытов.

После очистки организма участники съедали по 75 грамм темного шоколада без содержания сахара /с 72-процентным содержанием какао/, а медики брали у них пробы крови до и после употребления продукта.

Результаты показали, что через три часа после приема шоколада активность энзима АСЕ существенно снижалась, из чего ученые сделали вывод, что шоколад обладает теми же свойствами, что и лекарственные препараты, применяемые для оперативного снижения давления, которое, в свою очередь, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

“Полученные результаты показывают, что изменение образа жизни с помощью еды, содержащей вещества, которые, в том числе, присутствуют в шоколаде и зеленом чае, может предотвратить развитие сосудистых заболеваний”, – сказала в интервью телеканалу СВТ научный сотрудник университета Ингрид Перссон.

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