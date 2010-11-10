На каких подушках полезнее спать?

Для того, чтобы сохранить на долгое время молодость и красоту, лучше всего спать на жестких поверхностях без использования мягких подушек и перин. Не смотря на то, что лежать на перине комфортнее, чем на твердом матрасе, сдавливание кожи и мягких тканей тела во втором случае меньше. Сон на жестких поверхностях побуждает человека чаще поворачиваться. Это большой плюс.

Слишком мягкие подушки и пуховые перины способствуют тому, что кровообращение организма во сне замедляется, а это приводит к появлению морщин, отечности и потере упругости кожи.

Врачи говорят, что спать на подушке из синтепона полезнее.

А еще в перьевых подушках чаще всего живут пылевые клещи, которые зачастую вызывают аллергические реакции.

newsland.ru