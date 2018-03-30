Советы восточной медицины

# 1. Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью. Это - профилактика всех болезней. Когда Вы печальны, сердиты, подавлены, когда вы плачете или нервничаете, ваши органы выделяют яды; но если Вы счастливы и улыбаетесь, они производят подобную меду целительную жидкость.

# Ни для кого не секрет, что мы сегодня живем какой-то лихорадочной жизнью. Для многих стало привычным заканчивать рабочий день с головной болью. С давлением, которое нарастает и вокруг, и внутри вас, что-то нужно делать.

# Как ни странно, все что нужно делать, - это ничего не делать. Вам нужно лишь научиться, когда возникает сложная ситуация - что бы это ни было, - не позволять ей засосать вас.

# Для этого надо улыбаться. Благодаря такому простому действию мир меняется, и то, что грозило оказаться большой неприятностью, так никогда ею и не становится.

# Сначала может быть очень сложно оценить результаты Внутренней Улыбки, не говоря уже о том, чтобы полностью и правильно овладеть ее техникой, но со временем, если Вы будете достаточно часто ее выполнять, она станет неотъемлемой частью вашей жизни.

# Где бы Вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело.

# Это так просто и так полезно. Просто поселите покой и любовь в вашем сердце, почаще улыбайтесь - и все ваши неприятности растают, как лед под лучами солнца.

2. Говорите меньше; тщательно выбирайте, что говорить и когда и как это сказать. Слово, произнесенное уместно - самое ценное; молчание же сохраняет Ци.

3. Меньше беспокойтесь и больше действуйте

# Меньше думайте о будущем и прошлом, так как именно они дают поводы для беспокойства, а беспокойство порождает стресс.

# Вместо этого старайтесь концентрироваться, когда можете, - помните, что концентрация приходит сама, без особых техник, - при развитии умения помогать и прощать.

4. Развивайте силу ума

# Даосские техники включают в себя развитие созидательной и умственной силы.

# Во многих восточных языках, в том числе и в китайском, понятия "ум" и "сердце" выражаются одним словом.

# После достижения того уровня, когда Вас больше не беспокоят личные амбиции, когда Вы можете забыть о себе и развивать свое сердце, Вы получаете средства освобождения от болезней.

# Когда Вы больны и медитируете, не думайте о том, что Вы это делаете для того, чтобы избавиться от болезни. Просто сосредоточьтесь на выполнении упражнения, и все остальное отпадет само собой.

5. Управляйте своим половым влечением и не позволяйте ему управлять Вами

# Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш запас Ци и ухудшат способность концентрации.

# Ум возбуждает то, что поступает к нему через глаза, уши, рот, нос, - то есть чувства.

# Когда мы в молодости читаем книги, которые усиливают сексуальное желание, мы еще не готовы воспринять это правильно, так, чтобы при этом не растрачивалась наша энергия. Поэтому лучше сосредоточить внимание на ежедневных занятиях и избегать "отвлечении" подобного рода.

6. Уважайте голову и держите ноги в тепле

# Относитесь к своей голове с огромнейшим уважением. Считайте ее храмом Бога и ума. Рассматривайте ее как храм души, откуда осуществляется управление всеми жизненно важными органами.

# Существует правило, которое важно соблюдать: "Держи голову в холоде, а ноги в тепле". Так Вы наверняка избежите накопления слишком большого количества энергии в голове, из-за которого Вы можете чувствовать дискомфорт или даже болеть.

# Если слишком много энергии идет в голову, может повыситься кровяное давление. Отводя энергию к стопам, Вы можете понизить давление, а следя за тем, чтобы ноги были теплыми, - предотвратить сердечный приступ.

# Так что растирайте стопы и грейте их. А после этого всегда собирайте энергию в пупке, который тоже должен быть теплым.

7. Держите шею в тепле

# В шее есть много кровеносных сосудов и нервов, идущих по направлению к (или от) очень важной части вашего тела - головы. Поэтому ей тоже нужно уделять большое внимание: следите за тем, чтобы она была в тепле, чтобы она не была напряжена, улыбайтесь ей.

# Старайтесь не пользоваться своими чувствами слишком интенсивно. Не смотрите и не слушайте слишком напряженно или долго. Если органы чувств работают чрезмерно активно, может возникнуть болезнь.

# Потакая себе в употреблении избыточно большого количества еды и питья, Вы разрушаете свое здоровье.

# Чтобы сделать жизнь дольше и избежать болезней, выполняйте упражнение по глотанию слюны много раз в день.

# Не выходите на ветер после купания или когда Вы вспотели.

# Замените неочищенную Ци вашего тела чистой энергией, выполняя медитацию Микрокосмической Орбиты и открывая все 32 канала.

# Развивайте в себе божественные качества, и со временем Вы ступите на тропу бессмертия.

8. Мудрость в питании

# Не переедайте, чтобы Вам не приходилось после трапезы слишком долго сидеть или лежать, так как это наверняка сокращает вашу жизнь.

# Вставайте из-за стола незадолго до полного насыщения и затем совершайте легкую прогулку; никогда не ешьте перед сном.

# Ешьте меньше, но чаще. Так Вы обеспечите хорошее пищеварение и не будете перегружать пять важных органов.

# При еде сначала съешьте горячие блюда, потом теплые; если нет холодных блюд, выпейте немного холодной воды. Перед едой всегда нужно сделать легкий вдох и проглотить немного воздуха.

# Ешьте больше острой пищи весной, больше кислой летом, больше горькой осенью и меньше соленой зимой, но при этом не переусердствуйте.

# В общем, пища, приготовленная на плите, лучше, чем сырая, а съесть мало лучше, чем съесть много.

# Если Вы съели слишком много, не пейте много воды и не глотайте ее быстро.

# Несварение возникает, когда Вы поедите до полного насыщения после того, как длительное время были голодны.

# Не ешьте сырые фрукты на пустой желудок, потому что они греют органы выше диафрагмы.

# Слишком много сырых овощей могут повредить здоровому цвету кожи.

9. Соблюдайте умеренность

# Слишком длительная ходьба вредит связкам; слишком длительное сидение вредит мышцам; слишком длительное стояние вредит костям; слишком длительное лежание вредит жизненной энергии; слишком длительное созерцание вредит крови.

# Гнев, печаль, сожаления и меланхолия вредны, как и слишком сильная радость или удовольствие. Страдать вредно; воздерживаться от половых отношений вредно;

# волноваться вредно. Говоря кратко, вредно не соблюдать умеренность.

10. Радость увеличивает количество Ци

# Большая радость - большая Ци. Большая грусть останавливает поток Ци.

# Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью.

# Проглотить слюну - означает увеличить ее сущностную энергию. Если ее не проглотить, она теряет силу.

# Когда Вы больны, не лежите головой на север.

# Если сразу же после пробуждения Вы начинаете много говорить, то лишаетесь жизненной энергии.

11. Времена года и уход за здоровьем

# Зимой следите за тем, чтобы ногам было тепло, а голове - прохладно. Весной и осенью позвольте и голове, и ногам ощущать прохладу.

# Если Вы больны и потеете - не пейте холодную воду, так как это разрушает сердце и желудок.

# Весной и летом ложитесь головой на восток, а осенью и зимой - на запад.

# Спите на боку, согнув ноги в коленях. Так увеличится запас вашей жизненной энергии.

# Летом и осенью рано ложитесь спать и рано вставайте; зимой ложитесь рано и вставайте поздно; весной ложитесь спать, пока светло, и вставайте рано.

# На рассвете, в полдень, после обеда, в сумерках и в полночь чистите зубы и полощите рот семь раз; это продлит вашу жизнь и укрепит кости, зубы, мышцы, ногти и волосы.

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