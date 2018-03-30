Советы восточной медицины
Радость увеличивает количество Ци - жизненной энергии. Большая радость - большая Ци. Большая грусть останавливает поток Ци...
# 1. Не забывайте всегда искренне улыбаться глазами и наполнять сердце любовью. Это - профилактика всех болезней. Когда Вы печальны, сердиты, подавлены, когда вы плачете или нервничаете, ваши органы выделяют яды; но если Вы счастливы и улыбаетесь, они производят подобную меду целительную жидкость.
# Ни для кого не секрет, что мы сегодня живем какой-то лихорадочной жизнью. Для многих стало привычным заканчивать рабочий день с головной болью. С давлением, которое нарастает и вокруг, и внутри вас, что-то нужно делать.
# Как ни странно, все что нужно делать, - это ничего не делать. Вам нужно лишь научиться, когда возникает сложная ситуация - что бы это ни было, - не позволять ей засосать вас.
# Для этого надо улыбаться. Благодаря такому простому действию мир меняется, и то, что грозило оказаться большой неприятностью, так никогда ею и не становится.
# Сначала может быть очень сложно оценить результаты Внутренней Улыбки, не говоря уже о том, чтобы полностью и правильно овладеть ее техникой, но со временем, если Вы будете достаточно часто ее выполнять, она станет неотъемлемой частью вашей жизни.
# Где бы Вы ни были, стоите ли вы, идете или сидите, улыбнитесь, расслабьтесь, наполните свое сердце любовью и позвольте волнам любви залить все ваше тело.
# Это так просто и так полезно. Просто поселите покой и любовь в вашем сердце, почаще улыбайтесь - и все ваши неприятности растают, как лед под лучами солнца.
2. Говорите меньше; тщательно выбирайте, что говорить и когда и как это сказать. Слово, произнесенное уместно - самое ценное; молчание же сохраняет Ци.
3. Меньше беспокойтесь и больше действуйте
# Меньше думайте о будущем и прошлом, так как именно они дают поводы для беспокойства, а беспокойство порождает стресс.
# Вместо этого старайтесь концентрироваться, когда можете, - помните, что концентрация приходит сама, без особых техник, - при развитии умения помогать и прощать.
4. Развивайте силу ума
# Даосские техники включают в себя развитие созидательной и умственной силы.
# Во многих восточных языках, в том числе и в китайском, понятия "ум" и "сердце" выражаются одним словом.
# После достижения того уровня, когда Вас больше не беспокоят личные амбиции, когда Вы можете забыть о себе и развивать свое сердце, Вы получаете средства освобождения от болезней.
# Когда Вы больны и медитируете, не думайте о том, что Вы это делаете для того, чтобы избавиться от болезни. Просто сосредоточьтесь на выполнении упражнения, и все остальное отпадет само собой.
5. Управляйте своим половым влечением и не позволяйте ему управлять Вами
# Ограничьте свою половую жизнь. Слишком частые извержения семени сильно уменьшат ваш запас Ци и ухудшат способность концентрации.
# Ум возбуждает то, что поступает к нему через глаза, уши, рот, нос, - то есть чувства.
# Когда мы в молодости читаем книги, которые усиливают сексуальное желание, мы еще не готовы воспринять это правильно, так, чтобы при этом не растрачивалась наша энергия. Поэтому лучше сосредоточить внимание на ежедневных занятиях и избегать "отвлечении" подобного рода.
6. Уважайте голову и держите ноги в тепле
# Относитесь к своей голове с огромнейшим уважением. Считайте ее храмом Бога и ума. Рассматривайте ее как храм души, откуда осуществляется управление всеми жизненно важными органами.
# Существует правило, которое важно соблюдать: "Держи голову в холоде, а ноги в тепле". Так Вы наверняка избежите накопления слишком большого количества энергии в голове, из-за которого Вы можете чувствовать дискомфорт или даже болеть.
# Если слишком много энергии идет в голову, может повыситься кровяное давление. Отводя энергию к стопам, Вы можете понизить давление, а следя за тем, чтобы ноги были теплыми, - предотвратить сердечный приступ.
# Так что растирайте стопы и грейте их. А после этого всегда собирайте энергию в пупке, который тоже должен быть теплым.
7. Держите шею в тепле
# В шее есть много кровеносных сосудов и нервов, идущих по направлению к (или от) очень важной части вашего тела - головы. Поэтому ей тоже нужно уделять большое внимание: следите за тем, чтобы она была в тепле, чтобы она не была напряжена, улыбайтесь ей.
# Старайтесь не пользоваться своими чувствами слишком интенсивно. Не смотрите и не слушайте слишком напряженно или долго. Если органы чувств работают чрезмерно активно, может возникнуть болезнь.
# Потакая себе в употреблении избыточно большого количества еды и питья, Вы разрушаете свое здоровье.
# Чтобы сделать жизнь дольше и избежать болезней, выполняйте упражнение по глотанию слюны много раз в день.
# Не выходите на ветер после купания или когда Вы вспотели.
# Замените неочищенную Ци вашего тела чистой энергией, выполняя медитацию Микрокосмической Орбиты и открывая все 32 канала.
# Развивайте в себе божественные качества, и со временем Вы ступите на тропу бессмертия.
8. Мудрость в питании
# Не переедайте, чтобы Вам не приходилось после трапезы слишком долго сидеть или лежать, так как это наверняка сокращает вашу жизнь.
# Вставайте из-за стола незадолго до полного насыщения и затем совершайте легкую прогулку; никогда не ешьте перед сном.
# Ешьте меньше, но чаще. Так Вы обеспечите хорошее пищеварение и не будете перегружать пять важных органов.
# При еде сначала съешьте горячие блюда, потом теплые; если нет холодных блюд, выпейте немного холодной воды. Перед едой всегда нужно сделать легкий вдох и проглотить немного воздуха.
# Ешьте больше острой пищи весной, больше кислой летом, больше горькой осенью и меньше соленой зимой, но при этом не переусердствуйте.
# В общем, пища, приготовленная на плите, лучше, чем сырая, а съесть мало лучше, чем съесть много.
# Если Вы съели слишком много, не пейте много воды и не глотайте ее быстро.
# Несварение возникает, когда Вы поедите до полного насыщения после того, как длительное время были голодны.
# Не ешьте сырые фрукты на пустой желудок, потому что они греют органы выше диафрагмы.
# Слишком много сырых овощей могут повредить здоровому цвету кожи.
9. Соблюдайте умеренность
# Слишком длительная ходьба вредит связкам; слишком длительное сидение вредит мышцам; слишком длительное стояние вредит костям; слишком длительное лежание вредит жизненной энергии; слишком длительное созерцание вредит крови.
# Гнев, печаль, сожаления и меланхолия вредны, как и слишком сильная радость или удовольствие. Страдать вредно; воздерживаться от половых отношений вредно;
# волноваться вредно. Говоря кратко, вредно не соблюдать умеренность.
10. Радость увеличивает количество Ци
# Большая радость - большая Ци. Большая грусть останавливает поток Ци.
# Вы можете исчерпать запасы жизненной энергии слишком активной половой жизнью.
# Проглотить слюну - означает увеличить ее сущностную энергию. Если ее не проглотить, она теряет силу.
# Когда Вы больны, не лежите головой на север.
# Если сразу же после пробуждения Вы начинаете много говорить, то лишаетесь жизненной энергии.
11. Времена года и уход за здоровьем
# Зимой следите за тем, чтобы ногам было тепло, а голове - прохладно. Весной и осенью позвольте и голове, и ногам ощущать прохладу.
# Если Вы больны и потеете - не пейте холодную воду, так как это разрушает сердце и желудок.
# Весной и летом ложитесь головой на восток, а осенью и зимой - на запад.
# Спите на боку, согнув ноги в коленях. Так увеличится запас вашей жизненной энергии.
# Летом и осенью рано ложитесь спать и рано вставайте; зимой ложитесь рано и вставайте поздно; весной ложитесь спать, пока светло, и вставайте рано.
# На рассвете, в полдень, после обеда, в сумерках и в полночь чистите зубы и полощите рот семь раз; это продлит вашу жизнь и укрепит кости, зубы, мышцы, ногти и волосы.