Маска из красного винограда разглаживает кожу лица

Накладывайте домашние маски на лицо ровными, легкими движениями, не нажимайте на кожу слишком сильно.

У меня жирная кожа. Постоянно пользуюсь всякими лосьонами и масками, но все-таки предпочитаю домашнюю косметику. Там все ингредиенты натуральные, так что можно не опасаться воспалений и раздражения. Лучше всего мне помогают виноградные маски. Осенью пользуюсь ими постоянно, и моя кожа выглядит заметно лучше. Вот эти замечательные средства:

Горсть красного винограда разомните вместе со сметаной и приготовьте густую маску. Нанесите смесь на лицо, подождите 20 минут и снимите маску тампоном, смоченным в прохладном молоке. Такая маска питает, освежает и разглаживает кожу, а заодно и сужает расширенные поры.

Маску для жирной кожи можно приготовить, смешав взбитый яичный белок с растительным маслом (1/2 ч. ложки) и двумя ложками виноградного сока. Такая маска стягивает поры, очищает и слегка отбеливает кожу.

aif.ru