Молоко в два раза полезнее сока

Австралийские ученые решили выяснить, какой из напитков, которые диетологи советуют пить регулярно, приносит больше пользы нашему организму.

Проведя эксперимент с участьем добровольцев, специалисты убедились, что молоко все-таки благотворней влияет на организм. В молоке содержится 16% суточной дозы кальция, белка, также витамины А, Е, D. А вот фруктовые соки в основном богаты только витаминами.

Молоко легче усваивается и быстрее утоляет голод. Если утром выпить стакан молока, то в обед вы съедите на 9% меньше калорий, чем после выпитого утром стакана сока.

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