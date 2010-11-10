Кукуруза полезна для гипертоников

Связать в своей голове лекарственные растения и кукурузу у нас не всегда хватает воображения. Между тем, кукуруза представляет собой не только ценный продукт питания, но и самое настоящее лекарственное растение, применяемое в народной медицине.

В народной медицине кукурузу используют как средство, уменьшающее вязкость желчи, устраняющее дискенезию желчновыводящих путей. Однако кукуруза не только улучшает отток желчи, но и обладает мягким мочегонным действием, именно поэтому она полезна людям, страдающим от отеков и повышенного артериального давления. Кроме того, кукуруза способна понижать уровень сахара в крови, то есть полезна диабетикам.

Но, стоит отметить, что когда мы говорим о кукурузе как о лекарственном растении, мы имеет в виду совсем не ее зерна. В качестве медикаментозного средства знатоки фитотерапии применяют то, что все остальные люди просто выбрасывают в помойку – волоски светло-коричневого цвета, которыми покрыт початок. Эти волоски носят название рылец, и именно отвар из них и обладают целебными свойствами.

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