Шафран оздоравливает зрение

Австралийские ученые провели испытание и выяснили, что эта пряность положительно влияет на зрение.

Ученые из Сиднейского Университета провели испытание. Первой группе участников давались в течение трех месяцев пилюли, содержащие шафран. После этого еще три месяца добровольцы принимали таблетки-пустышки. Вторая группа участников сначала принимала плацебо, а потом настоящие таблетки с шафраном, сообщает vrach.tv.

По окончании эксперимента испытуемых проверили на обычной оптометрической таблице. Улучшение зрения проявилось у всех участников. Кто-то смог прочесть на один-два ряда ниже своей нормы, а к кому-то вообще вернулось зрение. Однако позитивные результаты прослеживались только тогда, когда пациенты принимали шафрановые таблетки.

На данный момент проводятся дополнительные исследования способности шафрана лечить генетические заболевания глаза, такие как ретинит, который может вызывать пожизненную слепоту в раннем возрасте.

focus.ua