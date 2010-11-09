Чем полезна облепиха

По своим лечебным свойством эта ягода способна дать фору многим лекарственным растениям.

Собранный урожай следует вымыть, высушить, и через марлю, сложенную вчетверо, выдавить из ягод сок, который необходимо слить в стеклянную банку и на одну его часть добавить две части сахара, после чего все тщательно перемешать, накрыть капроновой крышкой и поставить в холодильник. В случае простудных заболеваний можно размешивать одну-две столовых ложки сока в стакане горячей воды или чая, которые выпивают мелкими глотками.

Такое вкусное лечение можно применять при кашле, гриппе и многих других простудных заболеваниях. В течение дня следует, как можно чаще принимать такую микстуру из облепихи и тогда вам удастся быстрее избавиться от заболевания.

После того, как сок будет выдавлен, остатки выкидывать не следует, так как кожура, листочки, косточки тоже вам еще пригодятся, а потому сложите их в банку и добавьте к ним полторы части от их объема рафинированного растительного масла, размешайте, накройте емкость и поставьте ее в темное место на две недели.

Смесь требуется ежедневно помешивать, а по прошествии вышеозначенного срока, через четыре слоя марли можно выдавливать облепиховое масло, которое с успехом можно использовать для лечения ожогов, экземы, грибковых заболеваний, а также для приготовления компрессов и примочек на больные области тела, или для лечения внутренних ран.

Если же у вас имеются проблемы с шевелюрой, то есть, у вас выпадают волосы, наблюдается частичное облысение, то в том случае рекомендуется употреблять плоды облепихи или же принимать отвар из ее молодых веток, которым следует также мыть голову, а после этого в кожу головы хорошо втирать облепиховое масло.

Можно готовить такой отвар, который очень прост в приготовлении: две столовых ложки плодов и листьев облепихи заварите двумя стаканами кипятка, после чего средство следует настоять в течение двух-четырех часов в плотно закрытой посуде, а затем процедить. Пить его нужно по сто пятьдесят миллилитров два раза в день утром и вечером, а также втирать настой ежедневно в кожу головы.

С успехом применяется отвар облепихи и при расстройствах желудочно-кишечного тракта: одна столовая ложка мелко нарубленных листьев и ветвей облепихи заливают стаканом холодной воды и доводят до кипения, после чего держат на огне еще пять минут, а затем настаивают еще полчаса, процеживают и выпивают полученный отвар за один прием. В случае необходимости, процедуру можно повторять.

Если же вас беспокоят суставы, то вам на помощь придет чай или отвар, приготовленные из листьев облепихи, которые готовятся следующим образом: одну столовую ложку сырья в сушеном и измельченном виде следует прокипятить в одном стакане воды в течение десяти минут, после чего отвар процеживают и кипяченой водой доводят до первоначального объема.

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