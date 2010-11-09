Овощи и фрукты для красоты волос

«Бабушкины» методы ухода за внешность порой превосходят по эффективности многие современные средства. Здесь мы расскажем о том, как доступные всем овощи и фрукты превратить в действенные средства в уходе за волосами.

Ломкие волосы легко восстанавливаются, если применять «помидорный» компресс, кроме того данное средство помогает остановить выпадение волос.

Возьмите несколько помидоров, очистите их от кожуры и при помощи миксера сделайте из них пюре. После нанесите массу на волосы, укройте голову полиэтиленом, а сверху пуховым платком. Через час смесь смывают при помощи шампуня.

Сделать волосы шелковистыми и послушными можно, используя арбузную мякоть.

Для маски возьмите несколько долек арбуза и измельчите до кашеобразного состояния их мякоть. Нанесите на волосы данную массу и укройте голову полиэтиленом, а поверх него – пуховым платком. По истечении тридцати минут волосы моют шампунем. Затем из арбузной мякоти необходимо выжать половину стакана сока. Сок добавляют в воду и ополаскивают ею волосы. После данной процедуры волосы не рекомендуется сушить феном, лучше дать им высохнуть естественным путем.

Для слишком жирных волос можно порекомендовать использовать средство, помогающее дольше сохранить их чистыми и ухоженными. Из огурцов и белокочанной капусты необходимо выжать сок. Соки смешивают в равных пропорциях и наносят на волосы и кожу. Через пару часов волосы моют обычным шампунем. Данную процедуру проводят два раза в неделю.

Но данный способ не только налаживает работу сальных желез, но также ускоряет рост волос.

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