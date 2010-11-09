В какой стране в мире живется лучше всего

Эксперты ООН назвали Норвегию самой достойной страной в мире для жизни людей.

В этом государстве ожидаемая продолжительность жизни составляет 81 год, среднегодовой доход достигает 58 810 долларов, средний норвежец проводит в школе и вузе более 12 с половиной лет своей жизни.

С 2001 года Норвегия неизменно (кроме двух лет) оказывается на вершине Индекса развития человеческого потенциала.

При этом ни в одной из категорий страна не является абсолютно лучшей. Например, по среднему уровню доходов ее оставил далеко позади Лихтенштейн ($81 011).

И все-таки по совокупности она представляет самый лакомый кусок для любого, кто решил сменить место жительства.

В первую пятерку попали также Австралия, Новая Зеландия, Соединённые Штаты и Ирландия.

Зимбабве оказалось на самой нижней (169-й) строчке, после Мозамбика, Бурунди, Нигера и Демократической Республики Конго.

Средняя продолжительность жизни на планете увеличилась с 59 до 70 лет, доля учащихся начальных школ выросла с 55 до 70%, а доходы на душу населения удвоились — до более чем 10 тысяч долларов. За этот период многие из беднейших стран смогли добиться величайших завоеваний в своей истории.

Настоящие экономические чудеса продемонстрировали Китай, за пять последних лет поднявшийся на восемь позиций — до 89-го места, Индонезия и Южная Корея. Наибольший рост показателей, не связанных с доходами, продемонстрировали Непал, Оман и Тунис.

Украина в «Индексе развития человеческого потенциала» находится на 69 месте. По данным рейтинга, средняя продолжительность жизни в Украине составляет 68 лет, ВВП – более 6 тысяч долларов на душу населения.

www.compulenta.ru