Восемь кризисов человека
За всю жизнь человек проходит через восемь кризисов. Само слово "кризис" обозначает «суд», суд самого себя...
Откровение психологов: за всю жизнь человек проходит через восемь кризисов...
По теории известного психолога Эрика Эриксона жизненный цикл делится на 8 ступеней. И на каждой поджидает кризис. Но не катастрофический. Просто наступает некий переломный момент, к которому стоит подготовиться.
18 - 20 ЛЕТ
Жизнь проходит под девизом «Нужно оторваться от родительского дома». А в 20 лет, когда человек уже по-настоящему отдалился от семьи (институт, военная служба, краткие поездки и пр.), возникает другой вопрос: «Как удержаться в мире взрослых?»
30 ЛЕТ
Одолевает мысль: «А чего я достиг в жизни?» Появляется стремление вырвать пройденный кусок жизни и начать все сначала.
Одинокий человек начинает искать партнера. Женщина, которая раньше была довольна тем, что сидит дома с детьми, стремится выйти в свет. А бездетные родители - завести детей.
35 ЛЕТ
После 30 лет жизнь становится более рациональной и упорядоченной. Мы начинаем обосновываться. Люди покупают дома и делают резкие попытки продвинуться по служебной лестнице.
Женщины, как правило, достигают пика своей сексуальности. Но при этом требуют, чтобы мужчины питали к ним прежде всего уважение. Мужчины понимают, что в сексе они «уже не те, что в 18 лет». У них ярче, чем у женщин, проявляются первые признаки старения.
40 ЛЕТ
К 40 годам заканчивается «возраст молодости» молодых ученых, начинающих писателей и т. д.
Достигнув середины жизненного пути, мы уже видим, где он заканчивается.
Время начинает сокращаться. Утрата молодости, угасание физических сил, изменение привычных ролей - любой из этих моментов может привести к кризису.
У 40-летних вряд ли появятся новые друзья.
Чтобы добиться наивысших достижений, необходимы еще и пробивные способности. В 40 лет уходят последние шансы вырваться вперед.
Кто до сих пор не был замечен, тот будет обойден при последующих повышениях.
45 ЛЕТ
Мы начинаем всерьез задумываться о том, что смертны. И если мы не поспешим определиться, жизнь превратится в выполнение тривиальных обязанностей для поддержания существования. Эта простая истина вызывает у нас шок.
Переход ко второй половине жизни кажется нам очень жестким и слишком быстрым, чтобы его принять.
Бесстрастная статистика констатирует: число разводов у людей, достигших 40 - 45 лет, возрастает.
50 ЛЕТ
Нервная система становится железной: многие уже слабо реагируют на внешние раздражители типа окрика начальника или ворчания жены. А в своей профессиональной сфере остаются ценными работниками. Именно в этом возрасте они умеют отделять главное от второстепенного, полностью концентрируются на главных вопросах, что и дает высокие результаты.
К 50 годам многие люди словно заново открывают для себя радости жизни - от кулинарии до философии. И буквально в один день могут принять решение об изменении образа жизни, осуществляя его с завидной педантичностью.
Очевидные плюсы сильно омрачает существенный минус: у многих 50-летних мужчин заметно слабеет потенция.
55 ЛЕТ
В эти годы приходит теплота и мудрость. Особенно у тех, кто сумел занять высокие руководящие должности. Друзья и личная жизнь становятся важны как никогда. Дожившие до 55 лет чаще всего заявляют, что их девиз сейчас - «не заниматься ерундой». И у некоторых появляются новые творческие способности.
Кризис наступает тогда, когда мужчина понимает, что все-таки занимается ерундой.
И женщина выходит на распутье. Кто-то жалуется: «Я никогда ничего не могла делать для себя. Все только для семьи… А теперь уже поздно…»
А некоторые с удовольствием принимают, что способны жить для других, наслаждаться своим садом или вживаться в роль бабушки.
56 ЛЕТ И ДАЛЕЕ
Удивительным образом этот возраст встречается почти у всех ученых, достигших славы. Есть много художников, которые создали свои лучшие произведения в возрасте старше 70 лет. По преданию, японский художник Хокусай сказал, что все созданное им до 73 лет ничего не стоит. Тициан написал свои самые захватывающие картины почти в 100 лет. Верди, Рихард Штраус, Шютц, Сибелиус и другие композиторы творили до 80 лет.
Кстати, писатели, художники и музыканты по сравнению с учеными и бизнесменами часто могут дольше выполнять свою работу. Причина в том, что в глубокой старости человек все глубже погружается во внутренний мир, в то время как способность восприятия того, что происходит во внешнем мире, ослабевает.
ДОСЛОВНО
Мы похожи на омаров
«Кое в чем мы похожи на некоторых ракообразных. Омар растет и развивается, сбрасывая целый ряд защитных панцирей. Он освобождается от наружного панциря, как только тот начинает ему мешать, и становится ранимым и чувствительным до тех пор, пока не нарастет новый панцирь. Так же и каждый переход на следующую ступень развития заставляет человека разрушать существующую защитную структуру. Он становится ранимым и чувствительным, как эмбрион, но приобретает новую защиту и ее способность постепенно приспосабливаться к окружающим условиям. Этот переход может продолжаться несколько лет. Преодолев его, мы попадаем в продолжительный период стабильности и относительного спокойствия. До следующей возрастной ступени».
(Из книги «Переходы» американской исследовательницы Гейл Шихи.)
СПРАВКА «КП»
Китайский иероглиф, обозначающий понятие «кризис», переводится двояко - как «опасность» и «возможность». Одно из значений греческого слова «кризис» - «суд», суд самого себя.
КСТАТИ
Как измерить психологический возраст
Надо попросить человека ответить на вопрос: «Если все содержание вашей жизни условно принять за сто процентов, то какой процент этого содержания реализован вами к сегодняшнему дню?» И уже зная, как человек оценивает сделанное и прожитое, можно установить его психологический возраст. Для этого достаточно умножить «показатель реализованности» на то число лет, которое человек надеется прожить.
Например, кто-то считает, что его жизнь наполовину реализовалась, и предполагает прожить всего 80 лет. Его психологический возраст будет равен тогда 40 годам (0,5 х 80) независимо от того, 20 или 60 лет ему в действительности.