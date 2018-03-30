Восемь кризисов человека

Откровение психологов: за всю жизнь человек проходит через восемь кризисов...

По теории известного психолога Эрика Эриксона жизненный цикл делится на 8 ступеней. И на каждой поджидает кризис. Но не катастрофический. Просто наступает некий переломный момент, к которому стоит подготовиться.

18 - 20 ЛЕТ

Жизнь проходит под девизом «Нужно оторваться от родительского дома». А в 20 лет, когда человек уже по-настоящему отдалился от семьи (институт, военная служба, краткие поездки и пр.), возникает другой вопрос: «Как удержаться в мире взрослых?»

30 ЛЕТ

Одолевает мысль: «А чего я достиг в жизни?» Появляется стремление вырвать пройденный кусок жизни и начать все сначала.

Одинокий человек начинает искать партнера. Женщина, которая раньше была довольна тем, что сидит дома с детьми, стремится выйти в свет. А бездетные родители - завести детей.

35 ЛЕТ

После 30 лет жизнь становится более рациональной и упорядоченной. Мы начинаем обосновываться. Люди покупают дома и делают резкие попытки продвинуться по служебной лестнице.

Женщины, как правило, достигают пика своей сексуальности. Но при этом требуют, чтобы мужчины питали к ним прежде всего уважение. Мужчины понимают, что в сексе они «уже не те, что в 18 лет». У них ярче, чем у женщин, проявляются первые признаки старения.

40 ЛЕТ

К 40 годам заканчивается «возраст молодости» молодых ученых, начинающих писателей и т. д.

Достигнув середины жизненного пути, мы уже видим, где он заканчивается.

Время начинает сокращаться. Утрата молодости, угасание физических сил, изменение привычных ролей - любой из этих моментов может привести к кризису.

У 40-летних вряд ли появятся новые друзья.

Чтобы добиться наивысших достижений, необходимы еще и пробивные способности. В 40 лет уходят последние шансы вырваться вперед.

Кто до сих пор не был замечен, тот будет обойден при последующих повышениях.

45 ЛЕТ

Мы начинаем всерьез задумываться о том, что смертны. И если мы не поспешим определиться, жизнь превратится в выполнение тривиальных обязанностей для поддержания существования. Эта простая истина вызывает у нас шок.

Переход ко второй половине жизни кажется нам очень жестким и слишком быстрым, чтобы его принять.

Бесстрастная статистика констатирует: число разводов у людей, достигших 40 - 45 лет, возрастает.

50 ЛЕТ

Нервная система становится железной: многие уже слабо реагируют на внешние раздражители типа окрика начальника или ворчания жены. А в своей профессиональной сфере остаются ценными работниками. Именно в этом возрасте они умеют отделять главное от второстепенного, полностью концентрируются на главных вопросах, что и дает высокие результаты.

К 50 годам многие люди словно заново открывают для себя радости жизни - от кулинарии до философии. И буквально в один день могут принять решение об изменении образа жизни, осуществляя его с завидной педантичностью.

Очевидные плюсы сильно омрачает существенный минус: у многих 50-летних мужчин заметно слабеет потенция.

55 ЛЕТ

В эти годы приходит теплота и мудрость. Особенно у тех, кто сумел занять высокие руководящие должности. Друзья и личная жизнь становятся важны как никогда. Дожившие до 55 лет чаще всего заявляют, что их девиз сейчас - «не заниматься ерундой». И у некоторых появляются новые творческие способности.

Кризис наступает тогда, когда мужчина понимает, что все-таки занимается ерундой.

И женщина выходит на распутье. Кто-то жалуется: «Я никогда ничего не могла делать для себя. Все только для семьи… А теперь уже поздно…»

А некоторые с удовольствием принимают, что способны жить для других, наслаждаться своим садом или вживаться в роль бабушки.

56 ЛЕТ И ДАЛЕЕ

Удивительным образом этот возраст встречается почти у всех ученых, достигших славы. Есть много художников, которые создали свои лучшие произведения в возрасте старше 70 лет. По преданию, японский художник Хокусай сказал, что все созданное им до 73 лет ничего не стоит. Тициан написал свои самые захватывающие картины почти в 100 лет. Верди, Рихард Штраус, Шютц, Сибелиус и другие композиторы творили до 80 лет.

Кстати, писатели, художники и музыканты по сравнению с учеными и бизнесменами часто могут дольше выполнять свою работу. Причина в том, что в глубокой старости человек все глубже погружается во внутренний мир, в то время как способность восприятия того, что происходит во внешнем мире, ослабевает.

﻿ДОСЛОВНО

Мы похожи на омаров

«Кое в чем мы похожи на некоторых ракообразных. Омар растет и развивается, сбрасывая целый ряд защитных панцирей. Он освобождается от наружного панциря, как только тот начинает ему мешать, и становится ранимым и чувствительным до тех пор, пока не нарастет новый панцирь. Так же и каждый переход на следующую ступень развития заставляет человека разрушать существующую защитную структуру. Он становится ранимым и чувствительным, как эмбрион, но приобретает новую защиту и ее способность постепенно приспосабливаться к окружающим условиям. Этот переход может продолжаться несколько лет. Преодолев его, мы попадаем в продолжительный период стабильности и относительного спокойствия. До следующей возрастной ступени».

(Из книги «Переходы» американской исследовательницы Гейл Шихи.)

﻿СПРАВКА «КП»

Китайский иероглиф, обозначающий понятие «кризис», переводится двояко - как «опасность» и «возможность». Одно из значений греческого слова «кризис» - «суд», суд самого себя.

﻿КСТАТИ

﻿Как измерить психологический возраст

Надо попросить человека ответить на вопрос: «Если все содержание вашей жизни условно принять за сто процентов, то какой процент этого содержания реализован вами к сегодняшнему дню?» И уже зная, как человек оценивает сделанное и прожитое, можно установить его психологический возраст. Для этого достаточно умножить «показатель реализованности» на то число лет, которое человек надеется прожить.

Например, кто-то считает, что его жизнь наполовину реализовалась, и предполагает прожить всего 80 лет. Его психологический возраст будет равен тогда 40 годам (0,5 х 80) независимо от того, 20 или 60 лет ему в действительности.

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