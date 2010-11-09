Гнев дарит людям положительные эмоции

По мнению голландских психологов из Утрехтского университета, гнев – наиболее интересное проявление человека, ведь это одновременно и отрицательное, и положительное чувство. Данный вывод специалисты сделали после ряда экспериментов.

В частности, исследователи предложили добровольцам просмотреть на экране компьютера различные изображения объектов типа кружки или карандаша. При этом прямо перед появлением на мониторе каждой картинки мелькала фотография нейтрального, сердитого, пугающего лица на выбор. Каждый такой образ эмоционально привязывался к изображаемому, создавая связь на подсознательном уровне.

Когда просмотр подошел к концу, участников эксперимента спросили, какой из увиденных предметов они бы хотели получить. А во второй серии экспериментов требовалось сжать рукоятку, дабы получить желаемый объект. С большей вероятностью выигрывали те, кто сжимали рукоятку сильнее.

Итоговый анализ показал: добровольцы прилагали больше усилий для получения предметов, связанных с изображениями сердитых лиц. Одновременно с этим люди не подозревали, что их предпочтения были связаны с гневом. Ученые уверены: ассоциирование объекта с гневом повышает мотивацию к достижению цели, что, в свою очередь, зачастую связано с положительными эмоциями. Плюс, сам по себе гнев активизирует левые области мозга, связанные со многими положительными эмоциями.

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