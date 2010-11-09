От дезодорантов - вред или польза?

Дезодоранты выбирают не просто так, а после возникновения определенной проблемы, касающиеся неприятного запаха и пота. Правда пот, сам по себе, является совершенно безопасным для организма. Даже полезным. Ведь без пота организм просто начал бы перегреваться. Однако в «укромных» местах человеческого тела, а именно, в области подмышек, в паху, на ступнях, очень любят жить микробы и бактерии. Именно они, соединившись с потом, дают такой неприятный запах. Для избавления от такого запаха существует огромное количество косметических средств, среди которых самыми действенными являются дезодоранты и антиперспиранты. Правда, при их выборе, есть некоторые «скользкие» моменты.

Самыми эффективными дезодорантами при повышенном потоотделении считаются спреи. Кроме приятного запаха они дарят человеку ощущения свежести и прохлады. Тем не менее, спреи не всегда могут подойти к чувствительной коже, которая подвержена аллергическим высыпаниям. Да и, что касается экономичности спреев, то они остаются далеко позади от других типов дезодорантов.

Дезодоранты-стики, которые выпускаются в виде карандашей, очень удобны в походах и поездках, т.к. занимают мало места, никогда не разольются. Раздражения кожи они практически не вызывают. Правда, если человек будет пользоваться ими длительное время, то сухость кожи ему гарантирована.

Что касается гелевых и кремообразных дезодорантов, то они достаточно дорогие. Правда их цена того стоит, ибо они прекрасно увлажняют кожу, а их действие «растягивается» почти на целый день. Душистые тальки хорошо применять теплыми летними вечерами. Женщинам их рекомендуется наносить не только в подмышечные области, но и в область груди – кожа будет казаться атласной и на платье не будут оставаться некрасивые разводы. Хотя есть одно условие. Душистые тальки не следует использовать тем, у кого слишком сухая кожа.

Действие дезодорантов направлено против бактерий, вызывающих неприятный запах. В составе дезодорантов имеются фарнезол или триклозан, среди которых, последний имеет очень сильное действие. Он действительно предотвращает размножение микроорганизмов, правда делает это слишком агрессивно. Что касается фарнезола, то хотя в его составе имеются сандаловое и туберозовые масла, но он не такой эффективный, как триклозан, правда «щадит» микрофлору кожных покровов.

Если организм сильно потеет, но сильного запаха не дает при этом, то в этом случае помогут антиперспиранты, которые несколько снижают отделение пота. Это происходит за счет имеющихся в их составе солей алюминия и цинка, закупоривающих поры. А если нет пота, то нет и неприятного запаха, т.е., нет и бактерий.

Правда и здесь есть минусы. Дело в том, что какими бы хорошими не были бы антиперспиранты, но без пота, т.е., без охлаждения, организму придется очень туго. Т.о., постоянно наносить на кожу такие средства не рекомендуется. А вот для кратковременного применения – пожалуйста.

Если при помощи таких гигиенических средств избавиться от неприятного запаха не получается, то без консультации врача здесь не обойтись. Вполне возможно, что человек в таком случае болеет гипергидрозом, т.е. нарушением нервной и эндокринной системы.

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