Працетамол убил 26-летнюю мать пятерых детей

26-летняя мать пятерых детей умерла на седьмом месяце беременности после того, как по ошибке приняла слишком большую дозу парацетамола. Женщина мучилась от болей в спине.

Англичанка Джемма Леннард в свои 26 лет подарила жизнь пятерым детям и ожидала рождения шестого. Она находилась на сроке в 24 недели, когда у нее внезапно отошли воды. Муж Роберт немедленно вызвал скорую помощь. Оператор на телефоне задал серию вопросов звонящему, которая позволила ему определить "зеленый код" - отсутствие непосредственной угрозы для жизни человека. В результате, скорая приехала только через час с лишним.

Пациентка ее так и не дождалась - муж отвез ее в больницу сам. Сканирование показало, что ребенок Джеммы скончался в утробе матери еще за 24 часа до поступления в госпиталь. Врачи вызвали искусственные роды, чтобы извлечь мертвую девочку из матери. А ровно через неделю женщина умерла от множественного отказа органов, вызванного отказом печени. Причиной этому стала передозировка парацетамолом, как установили патологоанатомы.

Расследование показало, что Джемма принимала парацетамол вместе с другим обезболивающим, выписанным врачом. "Это не было самоубийством, - подчеркивает коронер Джон Поллард. - Женщина мучилась от сильных болей в спине. А после рождения мертвого ребенка к физической боли прибавилась моральная. Она принимала столько таблеток не для того, чтобы убить себя, а чтобы облегчить боль в спине".

Поллард подчеркнул, что не считает службу скорой помощи виновной хотя бы косвенно в смерти Джеммы. Но он собирается отправить письмо министру здравоохранения Великобритании Эндрю Лэнсли с предложением изменить алгоритм беседы операторов со звонящими. У больных должны обязательно спрашивать, какие лекарства они принимают.

medinfo.ua