Морковь – лучший овощ для курильщика

Правда, от рака легких она не спасает.

Исследования ученых доказали, что морковь улучшает работу легких у заядлых курильщиков. Витамин Е и бета-каротин, на которые богата морковь, противодействуют свободным радикалам, которые образуются в легких при воздействии табака и некоторых загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе.

Но не стоит забывать, что бета-каротин и витамин Е не могут защитить курильщика от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, Багнет уже писал о том, что у курильщиков истончаются отдельные участки коры головного мозга, выяснили ученые из нескольких научных учреждений Германии.

newsland.ru