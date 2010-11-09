Морковь – лучший овощ для курильщика
09:06, 09 ноября 2010Зарубежные новости
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Правда, от рака не спасает...
Правда, от рака легких она не спасает.
Исследования ученых доказали, что морковь улучшает работу легких у заядлых курильщиков. Витамин Е и бета-каротин, на которые богата морковь, противодействуют свободным радикалам, которые образуются в легких при воздействии табака и некоторых загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе.
Но не стоит забывать, что бета-каротин и витамин Е не могут защитить курильщика от рака легких и сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, Багнет уже писал о том, что у курильщиков истончаются отдельные участки коры головного мозга, выяснили ученые из нескольких научных учреждений Германии.
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