Осенью необходимы лечебные ванны

Порой осенним хмурым днем после трудного дня так хочется побаловать себя и «искупаться» в нежности и спокойствии. Именно осенью возрастает риск депрессий, плохого настроения, а помочь с этим справиться могут специальные ванны.

Ванну любят принимать все, но мало кто знает, как делать это правильно.

Для начала следует знать, что ванну рекомендуется принимать в семь-восемь часов вечера. Перед тем, как приступить к «ванным» процедурам, женщинам рекомендуется смыть макияж и умыться под душем, а только потом принимать ванну. Дело в том, что на грязной коже присутствует множество «плохих» бактерий, которые могут проникнуть в раскрытые поры и вызвать там воспаления.

Не рекомендуется принимать слишком горячие ванны, которые только лишь нагружают сердце и сосуды. Идеальная температура воды должна быть от тридцати семи и до сорока градусов.

Принимать ванну можно не дольше двадцати минут, причем процедуры проводят всего лишь два раза в неделю.

Вот несколько рецептов, которые помогут совместить приятное с полезным, а именно и отдохнуть и осуществить уход за кожей.

Если вы сидите на диете, то помочь сделать похудение более эффективным может следующая ванна. Возьмите сто граммов листьев малины и залейте их кипятком, после добавьте к настою двадцать капель лавандового масла и получившуюся смесь вылейте в ванну. Дополнить процедуру можно и ложкой меда, которую подставляют под струю горячей воды.

А хотите провести мягкий, но эффективный пилинг кожи тела? Тогда воспользуйтесь еще одним рецептом красоты. Этим рецептом пользовались в древние времена жрицы, чья «деятельность» требовала от них быть ухоженными и красивыми. Они использовали в качестве косметического средства глину.

Для приготовления такой ванны необходимо шесть ложек глины растворить в литре воды, а затем смесь вылить в ванну с водой.

Использовать можно любую глину, особенно, если есть необходимость избавиться от целлюлита.

Если же на коже есть аллергические реакции, сопровождающиеся зудом, то лучше использовать красную глину, которая к тому же обладает еще и омолаживающим действием.

Самый лучший способ мягко очистить кожу от омертвевших клеток использовать голубую глину для ванны.

Когда у вас кожа жирного типа, склонная к образованию воспалений и прыщиков, то лучше использовать зеленую или же белую глину.

После трудного дня хочется восстановить силы и расслабиться, для этого можно воспользоваться одним рецептом. Возьмите по три ложки душицы и липового цвета и по две ложки мяты и полыни, залейте все двумя стаканами кипятка. Оставьте настаиваться около двадцати минут, а затем процедите и перелейте в ванну.

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