Узнайте, какого витамина не хватает вашему организму
Если чувствуете себя неважно
В последнее время вы чувствуете себя неважно? Виноват в этом может быть всего-навсего один витамин. Проверьте себя и узнайте, как скорректировать рацион. Витамин А
Витамин А
Вам не хватает этого витамина, если:
- кожа стала очень сухой, появляются воспаления
- иногда вам нестерпимо хочется дыни
- заметно снизился аппетит
- зрение ухудшается
Кто виноват: недостаток в рационе жиров. Вся проблема в том, что витамин А плохо усваивается без их помощи.
Что делать: ешьете больше жирной рыбы, яичный желток, сливочное масло, кисло-молочные продукты.
Продукт: любые желто-оранжевые овощи (морковь, сладкий перец).
Запрет: экспресс-диеты.
Скорая помощь: омлет с овощами и сыром: в нем достаточно жиров, но при этом не слишком много калорий.
Витамин В
Вам не хватает этого витамина, если:
- вы постоянно подхватываете насморк
- страдаете от бессонницы
- волосы потеряли блеск и выпадают
- у вас болит голова при изменении погоды
Кто виноват: недостаток клетчатки, и как следствие - сбои в работе кишечника. Витамин В усваивается именно там, поэтому любые проблемы в этой области приводят к дефициту этого витамина в организме.
Что делать: включить в рацион злаки и овощи.
Продукт: капуста - свежая и квашеная.
Запрет: отказ от хлеба.
Скорая помощь: орехи. Поскольку все сорта довольно калорийны, лучше ограничиться 50 г в день. Можно чередовать орехи и семечки подсолнуха - клетчатки в них содержится примерно поровну.
Витамин С Вам не хватает этого витамина, если:
- вам сложно сосредоточиться
- даже небольшие ранки заживают с трудом
- иногда кровоточат десны
- вы поправились, хотя едите как обычно
Кто виноват: вредные привычки и недостаток сна. Никотин разрушает витамин С, алкоголь также не менее губителен для него.
Что делать: казалось бы, ответ прост - есть больше цитрусовых, да и дело с концом. Но это не всегда помогает, к тому же может возникнуть аллергия. Гарантированно восполнить нехватку витамина С помогут киви, капуста брокколи и шпинат.
Продукт: сироп или настойка шиповника. Сухие плод можно купить в аптеке, заварить вечером, а с утра выпивать стакан на голодный желудок.
Запрет: крепкие алкогольные напитки, перегрузки на работе.
Скорая помощь: чай мате - он содержит много витамина С.
Витамин D
Вам не хватает этого витамина, если:
- вас все раздражает
- ощущаете мышечную слабость
- ухудшается состояние зубной эмали
- иногда болят суставы
Кто виноват: короткий световой день, недостаток ультрафиолета, активизирующего выработку этого витамина. Когда в организме не хватает витамина D, то кальций усваивается плохо. В результате страдают зубы и кости.
Что делать: больше находиться на солнце. Если нет такой возможности, то ходить в солярий (не забывая при этом про правила безопасности).
Продукт: больше всего витамина D содержится в некоторых рыбных продуктах: рыбном жире, печени трески и атлантической сельди.
Запрет: длительное нахождение в помещении в ущерб прогулкам
Скорая помощь: салат из тунца, заправленный растительным маслом.