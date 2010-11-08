Узнайте, какого витамина не хватает вашему организму

В последнее время вы чувствуете себя неважно? Виноват в этом может быть всего-навсего один витамин. Проверьте себя и узнайте, как скорректировать рацион. Витамин А

Вам не хватает этого витамина, если:

- кожа стала очень сухой, появляются воспаления

- иногда вам нестерпимо хочется дыни

- заметно снизился аппетит

- зрение ухудшается

Кто виноват: недостаток в рационе жиров. Вся проблема в том, что витамин А плохо усваивается без их помощи.

Что делать: ешьете больше жирной рыбы, яичный желток, сливочное масло, кисло-молочные продукты.

Продукт: любые желто-оранжевые овощи (морковь, сладкий перец).

Запрет: экспресс-диеты.

Скорая помощь: омлет с овощами и сыром: в нем достаточно жиров, но при этом не слишком много калорий.

Витамин В

Вам не хватает этого витамина, если:

- вы постоянно подхватываете насморк

- страдаете от бессонницы

- волосы потеряли блеск и выпадают

- у вас болит голова при изменении погоды

Кто виноват: недостаток клетчатки, и как следствие - сбои в работе кишечника. Витамин В усваивается именно там, поэтому любые проблемы в этой области приводят к дефициту этого витамина в организме.

Что делать: включить в рацион злаки и овощи.

Продукт: капуста - свежая и квашеная.

Запрет: отказ от хлеба.

Скорая помощь: орехи. Поскольку все сорта довольно калорийны, лучше ограничиться 50 г в день. Можно чередовать орехи и семечки подсолнуха - клетчатки в них содержится примерно поровну.

Витамин С Вам не хватает этого витамина, если:

- вам сложно сосредоточиться

- даже небольшие ранки заживают с трудом

- иногда кровоточат десны

- вы поправились, хотя едите как обычно

Кто виноват: вредные привычки и недостаток сна. Никотин разрушает витамин С, алкоголь также не менее губителен для него.

Что делать: казалось бы, ответ прост - есть больше цитрусовых, да и дело с концом. Но это не всегда помогает, к тому же может возникнуть аллергия. Гарантированно восполнить нехватку витамина С помогут киви, капуста брокколи и шпинат.

Продукт: сироп или настойка шиповника. Сухие плод можно купить в аптеке, заварить вечером, а с утра выпивать стакан на голодный желудок.

Запрет: крепкие алкогольные напитки, перегрузки на работе.

Скорая помощь: чай мате - он содержит много витамина С.

Витамин D

Вам не хватает этого витамина, если:

- вас все раздражает

- ощущаете мышечную слабость

- ухудшается состояние зубной эмали

- иногда болят суставы

Кто виноват: короткий световой день, недостаток ультрафиолета, активизирующего выработку этого витамина. Когда в организме не хватает витамина D, то кальций усваивается плохо. В результате страдают зубы и кости.

Что делать: больше находиться на солнце. Если нет такой возможности, то ходить в солярий (не забывая при этом про правила безопасности).

Продукт: больше всего витамина D содержится в некоторых рыбных продуктах: рыбном жире, печени трески и атлантической сельди.

Запрет: длительное нахождение в помещении в ущерб прогулкам

Скорая помощь: салат из тунца, заправленный растительным маслом.

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