Магнитные бури в ноябре

08.11 — 01.00—03.00

09.11 — 12.00—16.00

12.11 — 19.00—21.00

14.11 — 05.00—08.00

16.11 — 12.00—14.00

21.11 — 20.00—22.00

28.11 — 19.00—23.00

Немало хлопот людям приносят дни повышенной солнечной активности. В народе их обычно называют магнитные бури. Как уберечься от них? Вопрос непростой. Вот что советуют специалисты.

Вы страдаете сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышается давление в дни магнитных бурь? Перенесите неприятные разговоры или важны визиты на другой день. Не делайте больших покупок, избегайте конфликтных ситуаций. Желательно не пользоваться автомобилем, а прогуляться пешком. И, без сомнения, не стоит в эти дни увлекаться спиртным или другими тонизирующими средствами. Будьте крайне осторожны. Помните, что в эти дни вы особенно впечатлительны. Известно, что около 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов случаются как раз во время магнитных бурь. Ученые выяснили, что при колебании магнитного поля Земли, которое происходит в результате увеличения солнечной активности, кровь курсирует по капиллярам значительно медленнее.

Соответственно неминуемо наступает кислородное голодание тканей органов. В организме происходят изменения. Как защитная реакция на негативное действие окружающей среды, в такие моменты наблюдается повышение уровня холестерина и адреналина. Это приводит к повышенной утомляемости, усталости, к снижению жизненной активности. В дни магнитных бурь отекает лицо. Гипертоникам в такие дни без лекарств выходить не стоит.