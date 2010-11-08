Научно исследованы и доказаны практически все целебные свойства лимона. Но стало известно еще об одном оздоравливающим действии это представителя семейства цитрусовых.

Оказалось, что этот светло-желтый фрукт отлично справляется с депрессивными внешними и внутренними факторами, особенно среди представительниц прекрасного пола, большинство из которых по малейшему поводу склонны впадать в панику. Канадские ученые рекомендуют брать с собой при выходе из дома воду с лимоном.

Приготовить такую воду очень просто, нужно взять чистую фильтрованную или кипяченую воду, и добавить в нее сок лимона. Вода с лимоном – отличное натуральное средство, которое успокоит нервы. При любых неожиданных и неприятных ситуациях на работе или в пути глоток воды с лимоном доставит удовольствие и поможет сохранить спокойствие, а значит, убережет от необдуманных слов и поступков. Экспертами из университета Онтарио также было установлено, что лимонная жидкость утоляет голод, а в сочетании с правильным питанием и занятиями по фитнесу помогает скинуть лишние килограммы, что будет очень кстати в зимний период.

К тому же, водой с лимоном рекомендуется протирать лицо. После таких процедур кожа очищается от старых клеток и улучшается цвет лица. Употребление воды с лимоном нормализует процессы усвоения полезных веществ. Благодаря большому содержанию витамина С, лимон повысит иммунитет в холодный период года, а также ускорит процесс выздоровления при простудных заболеваниях. При всех полезных свойствах лимона не стоит забывать, что людям с повышенной кислотностью желудка употребление лимонов возможно в определенных количествах.

raut.ru