Почему алкоголь более опасен, чем наркотики

Алкоголь более опасен для людей и общества в целом, чем наркотики. К такому выводу пришли британские эксперты после исследования, в ходе которого проводился сравнительный анализ: какое негативное воздействие на человеческий организм и общество оказывают употребление алкогольных напитков и различных наркотических средств.

Учитывались разные критерии: как быстро развивается зависимость, степень воздействия на психику, какой урон наносит организму, какую роль играет в разрушении семьи, во сколько обходится обществу в плане экономического ущерба - расходы на борьбу с распространением, потеря рабочего времени, преступность, лечение, содержание в тюрьмах и т.п.

Согласно результатам исследований, обнародованным в воскресенье на сайте авторитетного международного медицинского журнала "Ланцет", самыми губительными для индивидуумов признаны героин, крэк и синтетический наркотик метамфетамин. Но по негативному социальному эффекту на первое место вышел алкоголь, за которым следуют героин и крэк. Марихуана и такие синтетические наркотические субстанции, как ЛСД и экстази, оказались далеко позади.

Занять верхнюю ступеньку в этом своеобразном "табеле о рангах" алкоголю, по словам экспертов, помогли его доступность и распространенность, а также разрушительные последствия не только конкретно для тех, кто им злоупотребляет, но и для окружающих людей. "Вы только посмотрите, что творится на каждом футбольном матче", - прокомментировал для "Ланцета" выводы исследования профессор психиатрии Амстердамского университета Вим ван ден Бринк.

Эксперты также учли, что чрезмерное потребление алкогольных напитков пагубно сказывается буквально на всех органах человека, является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий и совершений преступлений.

Авторы исследования убеждены, что объявить вне закона производство и продажу алкоголя было бы непрактично и неправильно. "Мы не можем вернуться к временам действия сухого закона /в США, с 1920 по 1933 гг - прим.корр.ИТАР-ТАСС/, - отметил Лесли Кинг, советник Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании, штаб-квартира которого находится в Лиссабоне. - Алкоголь слишком укоренился в нашей культуре и никуда не денется".

По мнению Кинга, в противостоянии "зеленому змею" правительствам следует больше тратить средств на просветительские программы, сосредоточиться на лечении алкоголиков, повышать цены на спиртную продукцию.

ami-tass.ru