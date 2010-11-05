Мучные изделия ухудшают зрение

Американские ученые из Исследовательской лаборатории пищи и зрения и Центра изучения человеческого питания и старения заявили о том, что чрезмерное потребление мучных продуктов может привести не только к увеличению веса, но к потере зрения.

Специалистам в результате исследований удалось обнаружить прямую связь между диетой с высоким глицемическим индексом и повышением риска ухудшения зрения.

В ходе эксперимента были проанализированы данные о состоянии здоровья и диетическом питании 4 тысяч мужчин и женщин от 55 до 80 лет. Оказалось, что частое потребление продуктов, которые богаты углеводами (это к примеру рис, макароны, хлеб) может привести к дегенерации макулы - центральной части сетчатки, которая располагается к виску от диска зрительного нерва, а это является ведущей причиной необратимой слепоты у пожилых людей.

Ученые отметили, что практически каждый человек старше 40 лет подвержен этому заболеванию и для него нет никакой эффективной терапии. В связи с этим медики напоминают, что пожилые люди должны составлять свой рацион так, чтобы в нем было побольше зеленых овощей - капусты, шпината, брокколи, зеленого горошка, и поменьше мучных изделий.

newsland.ru