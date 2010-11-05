Если дергается глаз, нужна помощь врача

Обычно нервный тик поражает круговую мышцу глаза. Это проявление невроза или так называемого астенического состояния. Невроз и неврозоподобные состояния могут быть как самостоятельным заболеванием, так и признаком серьезной болезни. Нередко невроз является следствием травм или инфицирования организма. Словом, оснований для возникновения неврозоподобных состояний и самого невроза немало. Иногда даже можно наблюдать тик, обусловленный ревматизмом и другими подобными болезнями.

Поэтому, когда появляется нервный тик, нужно обязательно обратиться к невропатологу. Врач определит, является ли тик функциональным (неврастеническим, астеническим), или это признак органического заболевания.

Если невролог не нашел органических признаков болезни, он даст вам некоторые рекомендации. Обычно в таких случаях советуют человеку хорошо отдохнуть, можно применить успокоительные средства, водные процедуры, занятия физкультурой. Также хорошо было бы на время сменить обстановку.

Часто даже без лечения нервный тик через 1-2 дня проходит. В этот период лучше не принимать никаких тонизирующих средств, отказаться от крепкого черного чая, кофе, острых блюд. В особом лечении нервный тик не нуждается.