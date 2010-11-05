Чем опасна газировка

Регулярное употребление содовой и других подслащённых напитков связано с последовательным повышением риска метаболического синдрома и сахарного диабета второго типа.

Потребление сладких напитков, большинство из которых являются газированными, существенно возросло в США и по всему миру за последние десятилетия. Американские исследователи Гарвардской школы общественного здравоохранения провели мета-анализ для количественного обзора доказательств связи между употреблением газировки и ухудшением здоровья с участием более 300 тыс. человек и 15 тыс. случаев диабета и свыше 19 тыс. участников и 5 тыс. 803 случаев расстройств метаболизма.

Установлено, что потребление 1-2 порций сахаросодержащих напитков в день увеличивает риск диабета на 26% и риск метаболического синдрома на 20%, по сравнению с теми, кто пьёт меньше одного стакана газировки в месяц. Это причинно-следственная связь, объясняют медики, потому что сладкие напитки вызывают сильное увеличение веса, а это в свою очередь чревато быстрым развитием сахарного диабета и нарушений работы метаболизма в организме. Сладкая газировка также приводит к подагре, кариесу и сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому врачи настоятельно рекомендуют отказаться или максимально ограничить её потребление, заменив на здоровую альтернативу - свежевыжатые натуральные соки и простую воду без газа.

ami-tass.ru