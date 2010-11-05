Шире бедра – дольше жизнь

Как известно, женщины – обладательницы широких бедер, частенько комплексуют по данному поводу, но, как оказалось, делают они это зря. Ведь именно широкие бедра являются подтверждением того, что у их обладательниц не должно присутствовать особых переживаний по поводу состояния своего здоровья.

К такому выводу пришли американские специалисты, и они утверждают, что женская фигура, которую отличают широкие бедра (ее еще называют форма-груша), является залогом здорового сердца и долгожительства.

Проведенный учеными эксперимент позволил усомниться в том, что число жировых клеток в организме взрослого человека остается неизменным. И к такому заключению их привели полученные в процессе исследования результаты.

А в процессе его проведения добровольцам пришлось пройти «испытание усиленной диетой» в течение двух месяцев.

Одновременно с этим специалисты вели наблюдение за тем, как именно происходит процесс отложения жира, а по окончанию эксперимента всем участникам был произведен замер жировой прослойки.

Здесь-то ученым и пришлось столкнуться с интересными деталями, так например, процесс «откорма» не слишком сказался на верхней части тела, что касается области живота и брюшной полости, то там отмечалось увеличение жировых клеток в объеме, но не в их численности.

А вот относительно бедер, все произошло в обратном направлении, то есть, в этой зоне наблюдалось увеличение численного количества жировых клеток, а вот их объем оставался на прежнем уровне.

Факт того, что обладатели широких бедер отличаются более крепким здоровьем, специалисты объясняют следующим: жировая прослойка в нижней части тела выступает в роли защитного барьера для органов брюшной полости и для работы сердечной мышцы.

Не так давно подобное исследование было проведено и учеными из Дании, и им также удалось выявить тот факт, что пышность бедер в значительной мере снижает риск развития сердечных недугов.

А вот по заключению исследователей из Америки, отсутствие талии является явным признаком не долгой жизни.

И в том случае, если жировые отложения, даже при нормальной массе тела, занимают свое место только в области живота и боков, следует озаботиться собственным здоровьем.

Даже в том случае, если ваша талия превышает норму на десять сантиметров, то риск преждевременной смерти возрастает, как минимум, на пятнадцать, а то и на двадцать пять процентов.

Причем, ученым довелось столкнуться и с таким интересным фактом как тот, что четверть от общего количества участников эксперимента обладали нормальным индексом массы тела, но при этом имели «жировые запасы» на животе и не отличались наличием талии.

И именно таким людям грозят недуги, связанные не только с сердечной деятельностью, но и с дыхательной системой (чаще это бронхиальная астма), а также, среди людей без талии чаще выявляются случаи онкологических заболеваний (в частности речь идет о раке груди).

Так что, широкобедрым можно чувствовать себя значительно спокойнее относительно вопросов состояния своего здоровья, чем всем остальным, кому с такой фигурой повезло менее.

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