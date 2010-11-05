Школьницам анонимно выдают противозачаточные таблетки

Региональное отделение британской Национальной службы здравоохранения (NHS) в графстве Остров Уайт начало анонимную выдачу противозачаточных препаратов девочкам-подросткам в возрасте 13 лет и старше, пишет The Independent.

Поводом для такой инициативы стала возрастающая частота подростковых беременностей, которая наблюдается в стране на протяжении более 10 лет и является самой высокой в Европе. Десятилетняя программа по борьбе с этим явлением, начатая в 1999 не принесла ожидаемых результатов. В связи с этим в июне 2010 года Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи (NICE) рекомендовал проводить уроки полового воспитания в младших классах школы.

Однако эти меры кажутся специалистам недостаточными. В связи с этим Фонд NHS Острова Уайт запустил программу по выдаче контрацептивов. Как пояснила директор фонда Дженифер Смит (Jenifer Smith), в рамках программы школьницам, нуждающимся в экстренной контрацепции, будет предоставлена анонимная консультация специалиста.

В ходе этой консультации фармацевт расскажет подростку о побочных эффектах и возможных осложнениях приема противозачаточных средств, инфекциях, передающихся половым путем, и службах, куда можно обратиться за профильной помощью. После этого он выдаст месячный запас оральных контрацептивов.

Как подчеркнула Смит, в обязанности здравоохранения не входят моралистические рассуждения о подростковом сексе. Его первоочередной задачей является преодоление ситуации, в которой девочки-подростки имеют легкий доступ к посткоитальным контрацептивам, однако не получают информации о последствиях ранней половой жизни.

По словам местного фармацевта Гэри Уорнера (Gary Warner), программа консультирования и снабжения противозачаточными средствами была тщательно проработана и реализуется системно с участием врачей общей практики, узких специалистов и фармацевтов. Все это позволяет надеяться на ее результативность.

Против нововведения выступили представители церкви и политических организаций.

Священник Католической церкви Св.Марии в Райде Энтони Глайшер (Anthony Glaysher) заявил, что оно "подрывает основы семьи". Член парламента от Острова Уайт консерватор Эндрю Тернер (Andrew Turner) усомнился, что родители смогут нормально воспитывать детей, если те имеют возможность самостоятельно разжиться чем-то "столь значимым". Он также подчеркнул, что службам здравоохранения следует понять, что многие люди разделяют его точку зрения.

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