Какой мед самый лучший?
08:29, 05 ноября 2010Зарубежные новости
0
В темном - больше железа
Стоит знать, что в темных сортах меда (гречишном и лесном) больше микроэлементов и железа, потому они полезны людям, которые страдают анемией.
Светлые сорта меда легче усваиваются и оказывают минимальную нагрузку на поджелудочную железу. Среди них самый легко усваиваемый — акациевый мед.
Липовый мед – классическое лекарство при простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей: он обладает хорошим потогонным и успокаивающим эффектом.
Самым полезным считается полифлерный мед, который содержит нектар из многих цветов. Они называются по месту их сбора (лесной мед, карпатский мед, луговое разнотравье).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter