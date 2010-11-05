Какой мед самый лучший?

Стоит знать, что в темных сортах меда (гречишном и лесном) больше микроэлементов и железа, потому они полезны людям, которые страдают анемией.

Светлые сорта меда легче усваиваются и оказывают минимальную нагрузку на поджелудочную железу. Среди них самый легко усваиваемый — акациевый мед.

Липовый мед – классическое лекарство при простудных заболеваниях, болезнях верхних дыхательных путей: он обладает хорошим потогонным и успокаивающим эффектом.

Самым полезным считается полифлерный мед, который содержит нектар из многих цветов. Они называются по месту их сбора (лесной мед, карпатский мед, луговое разнотравье).