Медицинские конференции в ноябре

3-4 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медицини" (для молодих вчених та студентів), Росія, Білорусь, Литва, Латвія, Польща, Болгарія Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-60-63

3-5 листопада - ІІ конгрес "Інсульт та судинно-мозкові захворювання" , м. Київ 1000 200 Німеччина, Чехія, Росія, Казахстан, Молдова, Іспанія, Ізраїль Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація боротьби з інсультом". 02222, Київ, а/с 77. Тел. (044) 530-54-89

4-5 листопада, м. Донецьк - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Інтервенційний ультразвук в онкології". Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України. Донецьке обласне клінічне територіальне медичне об`єднання. 83003, Донецьк, проспект Ілліча, 16. Тел. (062) 312-76-22, (0622) 95-53-03

4-5 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція "Клінічні випробування лікарських засобів в Україні" Держане підприємство "Державний фармакологічний центр" МОЗ України. Міжнародний фонд клінічних досліджень. 03151, Київ, вул. Ушинського, 40. Тел. (044) 498-43-52, факс (044) 498-43-29

4-5 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання перинатальної психіатрії, психотерапії та психосоматики". Росія, Грузія, Білорусь, Польща, Казахстан, Вірменія, Молдова, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Великобританія, Італія, США Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України". 04050, Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 483-80-67, факс (044) 483-80-26. Український науково-дослідний інститут соціальної та судової психіатрії та наркології МОЗ України. 03080, Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел. (044) 468-32-15. Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 456-80-50, 440-61-92. Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. 01601, Київ, бульвар Т. Шевченка, 13. Тел. (044) 234-40-62, факс (044) 234-52-54

4-5 листопада, м. Львів - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Імунотерапія: реалії та перспективи" Польща, Німеччина Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України. 79010, Львів, вул. Пекарська, 69. Тел. (0322) 75-61-42

4-5 листопада, АР Крим, м. Євпаторія - Науково-практична конференція "Менопауза, андропауза та захворювання кістково-м`язової системи" Державна установа "Інститут геронтології АМН України". 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67. Тел. (044) 431-05-50, тел/факс (044) 430-41-74. Кримське відділення Української асоціації "Менопауза, андропауза та захворювання кістково-м`язової системи". 09400, Євпаторія, вул. Маяковського, 7. Тел. (06569) 3-14-59. Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського МОЗ України. 95006, Сімферополь, бульвар Леніна, 5/7. Тел. (0652) 25-47-11, тел/факс (0652) 27-15-47

11 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція "Актуальні проблеми профілактики, діагностики і лікування туберкульозу", присвячена 100-річчю з дня народження професора О.С.Мамалата (зміна дати проведення). Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України". 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-04-02, факс (044) 275-21-18

11-12 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція "Сучасні проблеми соціальної і судової психіатрії та наркології в період фінансово-економічної кризи та шляхи їх вирішення" (зміна дати проведення) Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. 04080, Київ, вул. Фрунзе, 103. Тел. (044) 468-32-15

11-12 листопада, м. Донецьк - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Здоров`я працюючих", присвячена 85-річчю заснування Інституту проводиться додатково (не була внесена до Реєстру) Державне підприємство Науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України. 83059, Донецьк, проспект Ілліча, 104-В. тел/факс (062) 385-92-80

11-12 листопада, м.Тернопіль - Науково-практична конференція "Актуальні питання сучасного акушерства" Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. 46001, Тернопіль, Майдан Волі, 1. тел. (0352) 43-26-97

11-12 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Малоінвазивний остеосинтез при політравмах" Німеччина, Австрія, Росія Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України. Комунальний заклад "Київська обласна клінічна лікарня". 04107, Київ, вул. Багговутівська, 1. Тел. (044) 483-17-41

11-12 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії", Росія Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 01021, Київ, Кловський узвіз, 13-А. Тел. (044) 564-09-20, тел/факс (044) 560-75-46

15 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція з нагоди Всесвітнього Дня діабету, Державна установа "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України". 04114, Київ, вул. Вишгородська, 69. Тел. (044) 430-36-94

17-19 листопада, м. Київ - Національна науково-практична конференція з міжнародною участю з питань ВІЛ/СНІДу "За кожне життя разом!" проводиться додатково (не була внесена до Реєстру) Бразилія, Великобританія, Італія, Німеччина, США, Росія, Швейцарія Міністерство охорони здоров`я України; Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам; 03150, Київ, вул. Анрі Барбюса, 5. тел. (044) 287-87-16. Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом; Об`єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС); МБФ "Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні"; ВБО "Всеукраїнська Мережа ЛЖВ".

18-19 листопада, м. Київ - ХVI з`їзд терапевтів України Німеччина, Росія, Фінляндія Всеукраїнська громадська організація "Українське товариство терапевтів". 01030, Київ, бульвар Т. Шевченка, 17. Тел. (044) 234-29-02, 234-29-12

18-19 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція "Проблеми економіки та фінансування закладів охорони здоров`я" Всеукраїнська громадська організація "Всеукраїнська Асоціація Головних Лікарів". 01014, Київ, вул. Верхня, 5. Тел. (044) 284-84-53

18-19 листопада, м. Харків - Науково-практична конференція з міжнародною участю "доказова фармація та фармацевтичне законодавство як складові фармацевтичного права у програмі реалізації державної політики в сфері боротьби зі злочинністю та порушення правил обігу психоактивних речовин на 2011-2017 рр." Росія, Білорусь Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61057, Харків, площа Повстання, 17. Тел. (057) 732-89-53

18-19 листопада, м. Донецьк - ХІІ науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання педіатрії", присвячена пам`яті член-кор. НАН, АМН України, професора В.М.Сідельникова Росія Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України. 02660, Київ, вул. Алішера Навої, 3. Тел. (044) 540-96-26, факс (044) 541-25-88. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України

18-19 листопада, м. Львів - Науково-практична конференція "Актуальні питання клінічної хірургії", присвячена 80-річчю від дня народження академіка АМН України М.П.Павловського проводиться додатково (не була внесена до Реєстру) Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, кафедра хірургії №1; Львів, 79010, вул. Пекарська, 69. Головне управління охорони здоров`я Львівської обласної державної адміністрації; Львівська обласна клінічна лікарня, хірургічні відділення №2, №3. Тел.: 095 600-17-45, 032 278-63-83, 067 976-63-46, 050 370-64-72, 032 275-77-53 E-mail: khomyak@gmail.com

19 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція "Вірусні і бактеріальні інфекції при захворюваннях легень" Державна установа "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України". 03680, Київ, вул. М. Амосова, 10. Тел. (044) 275-05-68, 275-62-42, факс (044) 275-21-18

24-25 листопада, м. Харків - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні питання клінічної лабораторної діагностики" Росія Національний фармацевтичний університет МОЗ України. 61002, Харків, вул. Мельникова, 12. тел. (057) 706-30-66

25 листопада, м. Харків - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні аспекти діагностики, профілактики та реабілітації професійних захворювань" Росія Харківський національний медичний університет МОЗ України. 61022, харків, проспект Леніна, 4. Науково-дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань Харківського національного медичного університету МОЗ України, 61022, Харків, вул. Трінклера, 6. Тел. (057) 705-07-61

25-26 листопада, м. Київ - Науковий симпозіум "Медичні та соціальні аспекти в неврології, психіатрії та наркології" Німеччина, Австрія, Росія, Казахстан Науково-практичне товариство неврологів, психіатрів та наркологів України. Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України". Тел/факс (044) 200-17-73

25-26 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні інфекційні захворювання: клініка, діагностика, лікування та профілактика" Росія, Білорусь, Казахстан, Польща, Німеччина Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського АМН України". Головний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь". тел. (044) 521-84-54, 521-84-26

25-26 листопада, м. Київ - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Рани, ранова інфекція, пластика та зварювання тканин" проводиться додатково Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОз України. 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 560-89-42, 292-70-68 Київська міська клінічна лікарня №1 02091, Київ, Харківське шосе, 121