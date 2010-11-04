Кому категорически запрещено принимать женьшень

Чаще применяется настойка корня женьшеня, которую можно приобрести в любой аптеке, в которой прекрасно сохранены все полезные свойства растения.

Помимо этого, на основе данного растительного сырья, производятся пищевые добавки, тонизирующие напитки, чаи, травяные сборы.

Если речь идет о фитосборе, то настои из него следует принимать за полчаса до очередного приема пищи, а что касается женьшеневого чая, то он вполне может выступить в качестве заменителя чая традиционного (только перед сном пить его не следует по причине его тонизирующего воздействия).

Но, к сожалению, не все так гладко, помимо всего сказанного, «корень жизни» может представлять и серьезную опасность, ведь, как уже говорилось ранее, при его применении симуляции повергаются различные процессы, протекающие в организме.

А это не всегда хорошо, так например, при наличии опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных, в некоторых случаях женьшень способствует усилению их роста.

Если женщина страдает мастопатией, миомой, или же при наличии у нее кисты, принимать препараты на основе этого растения ей не рекомендуется, в противном случае возникает риск дальнейшего развития недуга.

Следует предупредить и гипертоников, и тех, у кого наблюдается гипервозбудимость, так как при увлечении подобным лечением, может присутствовать усиление симптоматики.

Но особую осторожность следует соблюдать будущим мамам, даже не смотря на то, что в составе многих витаминных комплексов для беременных присутствует женьшень.

Дело в том, что этот растительный ингредиент может стать причиной повышения тонуса матки, учащения сердцебиения у матери и будущего малыша, и дело рискует закончиться преждевременным прерыванием «интересного положения».

А это значит, что не стоит принимать препараты с женьшенем без предварительной консультации с врачом, который может посоветовать прием иных средств для поддержания иммунитета, например, это может быть настой шиповника.

Тем более, что китайские ученые не так давно пришли и вовсе к неутешительному выводу, ими было установлено, что препараты на основе женьшеня, при приеме их беременной женщиной, способны стать причиной генетических нарушений у еще не родившегося ребенка.

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