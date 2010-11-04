Влияет ли компьютер на остроту зрения?

Врачи рекомендуют смотреть телевизор на расстоянии 4-5 метров. Если площадь комнаты не дает возможности придерживаться таких требований, то по крайней мере не меньше, чем за 3 метра.

Детям до 3 лет вообще следует смотреть телевизор как можно меньше. Это может быть один мультик в день на протяжении 10-15 минут. Более взрослым детям, и тем, которые имеют нормальную остроту зрения, можно позволить смотреть телевизор не больше 1,5-2 часов в день. Если ребенок имеет определенные проблемы с зрением, нужно избегать пересмотра телепередач по телевизору, уменьшив их количество до 2-3 в неделю.

Работать или играть за компьютером тоже не рекомендуется больше 30-40 минут в день. Это связано не только с облучением от монитора компьютера, а также с повышенной психоэмоциональной и зрительной нагрузкой. Поэтому детям даже с нормальной остротой зрения не стоит позволять часами просиживать возле компьютера. К тому же, впоследствии это может превратиться в привычку, от которой очень тяжело отказаться.

Частый пересмотр телепередач и игра за компьютером не всегда влекут снижение остроты зрения, но часто являются причиной быстрой утомляемости глаз, покраснения, появления неприятных ощущений в глазу. Часто дети после каникул, когда отсутствует нагрузка на глаза, жалуются на снижение остроты зрения. Потом выясняется, что они часами сидели за компьютером или телевизором.

Для детей старшего возраста и взрослых, которые длительное время вынуждены работать за компьютером, можно порекомендовать пользоваться специальными компьютерными очками. Линзы таких очков имеют специальное напиливание, светофильтр, который в известной мере нейтрализует вредное влияние на глаза облучение от монитора компьютера. Сегодня их можно приобрести в оптике.